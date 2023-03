Xiaomi Redmi Buds a SOLI 23 EURO: ancora POCHISSIMI a disposizione!

Gli auricolari wireless sono disponibili in offerta bomba su Amazon, approfittate subito

Gli auricolari top di gamma che ti garantiscono ben 18 ore di musica no-stop oggi possono essere tuoi ad un prezzo stracciato! Ancora per poco su Amazon trovi gli Xiaomi Redmi Buds in offerta eccezionale, con uno sconto conveniente del 21%.

Questo vuol dire che potrai acquistarli a soli 23 euro, con spedizione gratuita e consegna anche presso i punti di ritiro adibiti. Per averli già domani direttamente a casa tua, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è gratuito a soli 4,99 euro al mese. Cogli l’offerta al volo, hai a disposizione pochissimo tempo!

Gli Xiaomi Redmi Buds ti garantiscono 18 ore di musica no-stop

Gli Xiaomi Redmi Buds offrono una qualità audio elevatissima per ascoltare la tua musica preferita in ogni momento della giornata nella massima comodità.

Grazie alla tecnologia Waterproof IP54 è garantita una protezione completa delle cuffiette da pioggia e vento: in questo modo potrai utilizzarle mentre fate jogging o in qualsiasi attività all’area aperta senza nessuna preoccupazione. La vestibilità è sicura e confortevole ed, in più, la struttura ergonomica permette ai dispositivi di adattarsi a orecchie di qualsiasi forma e grandezza.

L’autonomia degli auricolari è elevatissima quindi potrai usarli senza preoccupazioni quando sei fuori casa. Basti pensare che una singola carica permette di utilizzarli per 5 ore di fila, mentre se riposti nella custodia di carica hanno un’autonomia anche di 18 ore.

La connessione è più stabile e veloce, con la modalità d’utilizzo semplicissima: dopo il primo abbinamento tra i Redmi Buds e il dispositivo non sarà necessario riconnetterli nuovamente in quanto gli auricolari riconoscono automaticamente lo smartphone.

Ad oggi gli Xiaomi Redmi Buds sono disponibili su Amazon in offerta eccezionale con uno sconto conveniente del 21%. Questo vuol dire che potrai acquistarli a soli 23 euro, con spedizione gratuita compresa. Corri ad ordinarli, sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

