Xiaomi POCO M5 ad un PREZZO MAI VISTO: solo per OGGI

È uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato e, grazie alle sue caratteristiche, già sta andando letteralmente a ruba.

È uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato e al momento sta andando letteralmente a ruba! Parliamo dello Xiaomi POCO M5, oggi in mega offerta su Amazon a soli 146€ con il 23% di sconto!

Il dispositivo ha le caratteristiche giuste per accontentare le esigenze di qualsiasi utente quindi approfittate subito della promozione. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Xiaomi POCO M5: massima potenza e super versatilità

Il prezzo originale del Xiaomi POCO M5 è di 189€, ma grazie all’offerta di Amazon puoi acquistarlo a soli 146€, risparmiando il 23% sul prezzo originale. Si tratta di un’occasione da non perdere, considerando le prestazioni di questo prodotto e il suo prezzo conveniente.

Il Xiaomi POCO M5 ha uno schermo Full HD+ da 6,53 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel, che offre colori brillanti e dettagli nitidi. Inoltre, è dotato di un processore MediaTek Helio G85 e 4 GB di RAM, che garantiscono prestazioni elevate e un’esperienza fluida e senza problemi. Il dispositivo ha una fotocamera posteriore quadrupla da 48 megapixel, in grado di scattare foto e registrare video di alta qualità, e una fotocamera frontale da 8 megapixel, ideale per le selfie.

Lo smartphone ha una batteria da 6000 mAh, che garantisce un’autonomia di diversi giorni con un uso moderato. In più, il dispositivo supporta la ricarica rapida a 18W, che consente di ricaricarlo completamente in poco tempo. Il dispositivo ha anche un sensore di impronte digitali sul retro per sbloccare il dispositivo in modo rapido e sicuro.

Se sei alla ricerca di uno smartphone dalle prestazioni elevate ad un prezzo conveniente, lo Xiaomi POCO M5 è la scelta giusta per te. Grazie all’offerta su Amazon, puoi acquistarlo a soli 146€, risparmiando il 23% sul prezzo originale. Al momento sono a disposizione gli ultimissimi modelli scontati quindi non c’è tempo da perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.