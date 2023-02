Xiaomi Mi 11i ricondizionato COME NUOVO a MENO DI 300 EURO

Lo smartphone in offerta è completamente funzionante e in buone condizioni

È ora di cambiare il vostro smartphone? Se avete bisogno di un nuovo cellulare dalle prestazioni elevate, ma non volete spendere un capitale, abbiamo quello che fa per voi! È lo Xiaomi Mi 11i ricondizionato, ad oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto interessante del 14%.

L’articolo, completamente funzionante e in buone condizioni, è acquistabile a soli 298 euro quindi con un risparmio di più di 50 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Le caratteristiche dello Xiaomi Mi 11i ricondizionato ma come nuovo

Lo Xiaomi Mi 11i è indubbiamente uno degli smartphone Android più avanzati e completi disponibili sul mercato, grazie alle sue caratteristiche tecniche e alle sue funzionalità all’avanguardia.

Il cellulare dispone di un grande display da 6.67 pollici con una risoluzione altissima di 2400×1080 pixel. Ha uno spazio di archiviazione di 256 GB e un modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

La fotocamera da ben 108 megapixel che permette al dispositivo di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 12000×9000 pixel e di registrare video in 8K alla risoluzione di 7680×4320 pixel. Lo spessore di 7.8mm è veramente contenuto e quindi risulta anche super maneggevole ed elegante.

Il modello in promozione su Amazon è ricondizionato: ciò vuol dire che è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati. È completamente funzionante e in buone condizioni, quindi può presentare solo piccole imperfezioni visibili a 30 centimetri di distanza. La batteria supera l’80% di capacità rispetto a quella di un modello nuovo, quindi offre una lunga autonomia durante la giornata.

Ad oggi lo Xiaomi Mi 11i ricondizionato è in offerta bomba su Amazon con uno sconto interessante del 14%. Il dispositivo è acquistabile a soli 298 euro ed è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno in caso di eventuale malfunzionamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.