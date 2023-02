Wi-Fi stabile e velocissimo in OGNI ANGOLO DI CASA: l’offerta Amazon è IMPERDIBILE

Affrettatevi perché ancora per poco il dispositivo in promozione è acquistabile a soli 64 euro!

Il segnale wireless del router è debole e non riesce a raggiungere alcune zone della casa? Problema risolto con il Ripetitore Wi-Fi marcato Tp-Link, ad oggi in offerta top su Amazon con uno sconto conveniente del 28%.

Con soli 64 euro, anziché 89 euro, potrete finalmente navigare in ogni angolo di casa senza nessun rallentamento o interruzione di rete. La spedizione è gratuita, con possibile consegna presso i punti di ritiro adibiti. In più, se volete velocizzare i tempi, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime e avrete il prezioso dispositivo entro pochissimi giorni.

Copertura di rete in tutta casa con il Ripetitore Wi-Fi Tp-Link

Il Ripetitore Wi-Fi marcato Tp-Link è dotato della più recente tecnologia wireless Wi-Fi 6, per velocità più elevate e riduzione della congestione della rete domestica.

Grazie alla modalità High Speed, il dispositivo sfrutta entrambe le bande per aumentare la velocità di trasmissione dati quindi risulta ideale per attività ad alta intensità come streaming HD e gaming online. Inoltre permette di creare una rete unificata senza nessuna interruzioni di segnale.

È dotato di Porta Gigabit LAN per connettere alla rete dispositivi cablati come smart TV, console di gioco e PC. La modalità Access Point permette invece di sfruttare la rete cablata dell’abitazione per creare un punto di accesso alla rete Wi-Fi in zone della casa anche molto distanti dal router.

La modalità di installazione è facile e veloce: il tasto WPS permette di replicare in modo rapido e sicuro le impostazioni di crittografia del router, mentre lo smart LED rileva la potenza del segnale sorgente per posizionare correttamente il dispositivo in modo da ottenere i migliori risultati. Scaricando l’app Tether, disponibile per dispositivi Android e iOS, si può anche configurare e gestire la rete da remoto in modo semplice e intuitivo.

Godetevi una connessione veloce e sempre stabile con il Ripetitore Wi-Fi marcato Tp-Link: oggi è in offerta top su Amazon con uno sconto conveniente del 28%, quindi a poco più di 60 euro.

