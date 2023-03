Wi-Fi stabile e velocissimo in OGNI ANGOLO DI CASA a MENO DI 20 EURO

Mai più segnale debole o connessione interrotta con il ripetitore Wi-Fi Xiaomi!

Il salotto è lontano dal router e, puntualmente, quando guardi il tuo film preferito in streaming la connessione salta o si rallenta? Non avrai mai più questo problema con il Ripetitore Wi Fi Xiaomi, oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto bomba del 33%.

Il dispositivo è disponibile a soli 19 euro, anziché 29 euro, con spedizione gratuita e consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, se vuoi averlo domani stesso a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Cogli al volo l’occasione irripetibile!

Ripetitore Wi Fi Xiaomi: connessione stabile e veloce in tutta casa

Il Ripetitore Wi Fi Xiaomi in mega offerta su Amazon ti assicura una connessione sempre stabile e veloce in ogni angolo di casa.

Il dispositivo consente di aumentare e migliorare il segnale WiFi esistente: le doppie bande da 2,5 GHz e 5 GHz raggiungono una velocità combinata fino a 1200 Mbps, eliminando efficacemente le zone morte della connessione. In più il ripetitore consente di impostare una connessione in standby al router in modo che se la tua connessione principale fallisce, si connetterà automaticamente all’altra banda migliorando la stabilità della rete.

Mi WiFi Range Extender funziona con qualsiasi router WiFi e la configurazione è facile e rapidissima grazie all’utilizzo dell’app Mi Home. Inoltre un indicatore di segnale intelligente permette di scegliere il posto più adatto per poterlo posizionare nel punto migliore della casa.

L’articolo è dotato anche dell’ingresso Fast Ethernet che consente di collegare un dispositivo cablato come la TV, console di gioco, lettore di streaming alla rete, garantendo una connessione più affidabile. Non farti scappare l’offertona di Amazon: ad oggi il Ripetitore Wi Fi Xiaomi è disponibile con uno sconto bomba del 33%, quindi a soli 19 euro compresa spedizione gratuita!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.