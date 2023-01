Wi-Fi stabile e veloce in TUTTA CASA con questo router SUPER POTENTE!

Il dispositivo è in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 30%

Se in alcuni punti di casa la linea internet è debolissima o addirittura assente, è ora di convertirvi al Router Wi-Fi mesh eero Pro! Il dispositivo offre una velocità di livello professionale e una connettività per tutti in tutto l’ambiente domestico. Ad oggi è possibile acquistarlo su Amazon in offerta speciale con uno sconto bomba del 30%, quindi a soli 97 euro anziché 139 euro.

La spedizione è gratuita con consegna da effettuare anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Amazon vi offre anche la possibilità di provare il router per 30 giorni e restituirlo con rimborso annesso in tal caso non siate soddisfatti del prodotto.

Router Wi-Fi mesh eero Pro: caratteristiche e funzionalità

Il Router Wi-Fi mesh eero Pro collega senza problemi tutta la casa con un Wi-Fi affidabile. Finalmente si potrà riprodurre contenuti in streaming, navigare e giocare da qualsiasi punto dell’abitazione e senza interruzioni di linea o rallentamenti di linea.

Con questo router è garantita la connessione di telefoni, computer, smart TV, videocamere di sicurezza e qualsiasi altro dispositivo elettronico. In più è compatibile con Alexa e altri assistenti vocali quindi riuslta essere la scelta migliore per le Case Intelligenti.

Si configura in pochissimi minuti: basterà scaricare l’app eero per iOS o Android, disconnettere il modem e tutto ciò che vi è collegato, aprire l’app e seguire le istruzioni. Attraverso l’applicazione si potrà monitorare la rete, controllare l’uso dei dispositivi, condividere la rete con gli amici e mettere Internet in pausa. Inoltre il dispositivo si aggiorna automaticamente per fornire patch di sicurezza, migliorare le prestazioni e aggiungere nuove funzionalità.

Assicuratevi una rete Wi-Fi sempre stabile in tutta casa con il Router Wi-Fi mesh eero Pro, ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto bomba del 30%. Il dispositivo prezioso è acquistabile a soli 97 euro con spedizione gratuita inclusa.

