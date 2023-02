Wi-Fi sempre STABILE E VELOCE in tutta casa: non farti scappare l’OFFERTA BOMBA!

Con questo Ripetitore Wi-Fi non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o cadute di linea improvvise!

Il segnale wireless del router risulta debole e instabile proprio in quelle stanze della casa in cui vorresti rilassarti o lavorare connettendoti ad internet? Per risolvere il problema puoi abbinare al router questo potente Ripetitore Wi-Fi marcato TP-Link che ad oggi trovi in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 35%.

Il dispositivo che ti semplificherà la vita è acquistabile a soli 64 euro, con spedizione gratuita e consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Se vuoi velocizzare i tempi, puoi addirittura averlo domani stesso a casa attivando gratuitamente un abbonamento Amazon Prime.

Connessione garantita in tutta casa con il Ripetitore Wi-Fi TP-Link

Il Ripetitore Wi-Fi marcato TP-Link si connette al router sorgente espandendo e rafforzando il segnale per permetterti di sfruttare la connessione internet in ogni angolo della casa.

È dotato di tecnologie avanzate che permettono di gestire la connessione ottimizzando il trasferimento dati in ambienti ad alta densità di dispositivi wireless. Inoltre raddoppia l’ampiezza di banda disponibile in 5GHz permettendo di raggiungere velocità di connessione molto elevate.

La modalità di installazione è semplice e velocissima: il tasto WPS permette di replicare in modo rapido e sicuro le impostazioni di crittografia del router, mentre lo smart LED rileva la potenza del segnale sorgente per aiutarti a posizionare correttamente il dispositivo in modo da ottenere i migliori risultati.

L’app Tether, disponibile per dispositivi Android e iOS, permette di configurare e gestire la rete in ogni momento ed, in più, offre la possibilità di regolare la copertura Wi-Fi in base alle tue esigenze. La massima copertura garantisce un segnale affidabile in ogni stanza, mentre la copertura minima concentra il segnale dove ne hai più bisogno per prestazioni di altissimo livello.

Con il Ripetitore Wi-Fi marcato TP-Link la connessione Wi-Fi è garantita in ogni angolo di casa, e non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o cadute di linea improvvise. Ad oggi il dispositivo utilissimo è in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 35%, non fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.