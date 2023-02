Vuoi una casa calda senza accendere il riscaldamento?

Acquista la stufetta in ceramica adesso su Amazon e combatti le giornate fredde in arrivo spendendo solamente 35,90 euro.

Tutti stiamo facendo i conti con i costi delle bollette e siamo di conseguenza alla ricerca di modi per scaldarci senza però avere il timore di ricevere conti altissimi da pagare. Quello che puoi fare è dotarti di una stufetta in ceramica in modo da riscaldare solo dove serve e quando serve. Abbiamo selezionato per te la Cecotec Ready Warm 6250 che se acquisti ora su Amazon paghi pochissimo.

Grazie allo sconto esclusivo Amazon pari al 32% dal prezzo iniziale di 52,90 euro ora la paghi solamente 35,90 euro, risparmiando quindi ben 17 euro.

Stufetta in ceramica Cecotec Ready Warm 6250: 2000 W di potenza, oscillante, 3 modalità di funzionamento, termostato regolabile e sistema anti-ribaltamento e di protezione dal surriscaldamento

La stufetta in ceramica Cecotec Ready Warm 6250 riscalda la casa in maniera davvero rapida ed efficiente grazie all’elevata potenza di 2000 W di cui è dotata. Non solo perché grazie alla tecnologia OnlySilence consente di godere di un ambiente piacevolmente silenzioso a soli 30 dB.

E poi la Ceramic Technology garantisce un’emissione del calore rapida, alla massima efficienza e in modo del tutto sicuro. Grazie al termostato regolabile con due livelli di potenza puoi ottimizzare il consumo energetico e scegliere tra un minimo di 1000 W e un massimo da 2000 W.

Sono poi presenti 3 modalità operative, ovvero:

Eco (750 W)

Turbo (1500 W)

Cool (funzione ventola)

La stufetta in ceramica dispone, inoltre, del sistema di sicurezza ribaltabile, un sensore anti-ribaltamento che, in caso di spostamento in una posizione insolita o di caduta, la blocca automaticamente. E poi il sistema RotaWind offre un’oscillazione automatica di 90º per offrire un angolo di riscaldamento maggiore. Infine la tecnologia Warm Space è in grado di riscaldare in modo efficiente 20 m² e grazie al sistema EasyGo, è molto facile da trasportare difatti dispone di un manico ergonomico e pesa meno di un chilogrammo. 0,9 kg per un facile movimento.

