Fotocamera flagship da 50 MP con Sony IMX766 + OIS, fotocamera grandangolare da 120° 8 MP e obiettivo mono da 2 MP . Cattura fino al 56% di luce in più per scatti limpidi e ricchi di colore, anche con poca luce.

Nord 2T ha la stessa fotocamera anteriore da 32 MP di OnePlus 10 Pro, con un algoritmo di deblurring con AI per assicurarsi che le vibrazioni non rovinino i tuoi scatti.

Display AMOLED da 6,43 pollici a 90 Hz Full HD+. Incredibilmente fluido e supporta HDR10+ per vivacizzare le tue maratone su app come Amazon Prime, Hulu, e YouTube.

Con la ricarica SUPERVOOC a 80 W, Nord 2T batte in velocità qualsiasi altro telefono Nord. Fa il pieno di energia alla batteria da 4500 mAh per un giorno intero in appena 15 minuti, con un aumento della velocità di carica del 120% rispetto al primo Nord.