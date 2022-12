Vuoi un aiuto con le pulizie domestiche? Eccolo con il robot Rowenta

Con il robot Rowenta aspirapolvere e lavapavimenti risparmi tempo e fatica. Acquistalo su Amazon con uno sconto speciale

Un elettrodomestico che pulisce a fondo i pavimenti al tuo posto non è fantascienza ma realtà. Il robot Rowenta infatti è progettato per aspirare e lavare i tuoi pavimenti meglio di come lo faresti tu. I vantaggi sono tantissimi, risparmi tempo e anche risorse come e detersivo. In più puoi acquistarlo ora su Amazon con uno sconto speciale del 27% e risparmiare in questo modo ben 70 euro dal prezzo di partenza.

Aspira e lava i pavimenti in una sola passata con il robot Rowenta

Con il robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 20 puoi aspirare e lavare tutti i tipi di pavimenti senza alcuna fatica. Questo è dotato di sensori ad infrarossi, paraurti e anticaduta, per riconoscere ed evitare gli ostacoli. Grazie al sistema Aqua Force e al panno in microfibra il robot Rowenta aspira e lava in una sola passata. La spazzola motorizzata e le spazzoline laterali di cui è dotato catturano ogni tipo di sporco e permettono così una pulizia efficace anche negli angoli.

La batteria agli ioni di litio ad elevate prestazioni offre fino a 2 ore e 30 minuti di autonomia, permettendo all’aspirapolvere di pulire tutta la casa con una sola carica. Puoi poi scegliere tra 3 modalità di lavoro in base alle tue esigenze:

Random , per le aree più grandi

, per le aree più grandi Randoom Room , per una sessione di pulizia più rapida da 30 minuti

, per una sessione di pulizia più rapida da 30 minuti Edge, per pulire lungo le pareti e i battiscopa.

Il robot è poi dotato di telecomando con display, pratico e facile da usare. Questo permette di controllare l’aspirapolvere anche a distanza grazie ai 2 sistemi di comando, ovvero avvio/arresto dell’apparecchio. Per ricaricare il robot Rowenta è sufficiente accenderlo tenendo premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi.

Questo elettrodomestico ti farà davvero risparmiare tempo e fatica, se lo acquisti ora su Amazon risparmi ben 70 euro dal prezzo iniziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.