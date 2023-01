Vuoi scaldarti e RISPARMIARE? Ecco, il compagno fedele per L’INVERNO

Questo modello è realizzato in ceramica, in grado di scaldare più veloce rispetto a quelli tradizionali. Ti fornirà un comfort e un calore unico, che con i termosifoni non hai mai provato. Una stufetta elettrica a basso consumo in cui potrai scegliere tra ben tre modalità di calore.

Dotato di un sistema di trackball, in grado di coprire ogni area della casa in maniera del tutto silenziosa. Dispone anche di una protezione anti-surriscaldamento e antiribaltamento. Perfetto per essere posizionato ovunque e un prodotto anche molto sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.