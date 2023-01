Vuoi sapere QUANTO CONSUMI? Te lo dice questo misuratore del consumo elettrico

Cosa aspetti? Inizia subito a monitorare i tuoi consumi e acquista ora su Amazon il misuratore del consumo elettrico a soli 16 euro.

Le bollette sono diventate oggi il cruccio di tutti. Stiamo cercando in tutti i modi di consumare quanto meno possibile per evitare di ricevere cifre da capogiro da pagare. Abbiamo scovato per un oggetto che in questo senso può esserti davvero utile, si tratta di un misuratore del consumo elettrico. Hai capito bene, da oggi potrai sapere prima di ricevere la bolletta quanto hai consumato. Puoi acquistarlo ora su Amazon e con lo sconto del 15% pagarlo solamente 16 euro.

Tieni sempre sotto controllo i tuoi consumi con il misuratore del consumo elettrico

Precisione e monitoraggio in tempo reale, questo è quello che il misuratore del consumo elettrico promette di fare a casa tua. In questo modo puoi ottimizzare e ridurre gli sprechi di elettricità e di conseguenza risparmiare sia energia che denaro, te ne saranno grati sia l’ambiente che il portafogli. Facilissimo da usare poiché dovrai semplicemente collegarlo alla spina di corrente.

Questo misuratore dispone di ben 7 modalità di monitoraggio. Non solo prende in considerazione una serie di parametri tra cui: il tempo, il costo, il consumo di energia accumulato (kWh), la tensione (V), gli hertz, la corrente (A), il fattore di potenza, la potenza minima e massima (W) e anche il prezzo unitario dell’elettricità.

Inoltre sul misuratore è presente un display LCD che in caso di sovraccarico ti avvisa con la scritta “OVERLOAD” che lampeggerà per indicarti che stai superando i 3680W/16A e di conseguenza il monitor energetico interromperà l’alimentazione simultaneamente. Dotato anche di una funzione di memoria il misuratore del consumo elettrico salva automaticamente i dati in caso di interruzione dell’alimentazione. Grazie al display retroilluminato il wattmetro è facile da leggere.

Facile da usare, ti basterà premere il pulsante “FUNC” per selezionare la modalità di sorveglianza, il pulsante “COST” per impostare il singolo prezzo corrente e i pulsanti “UP” e “DOWN” per regolare il prezzo unitario dell’elettricità.

Cosa aspetti? Inizia subito a monitorare i tuoi consumi e acquista ora su Amazon il misuratore del consumo elettrico a soli 16 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.