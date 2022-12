Vuoi lavorare meno in casa nel NUOVO ANNO? Ecco il ROBOT che ti AIUTA

Il robot lavapavimenti aspirapolvere di grande qualità, che ti permetterà di avere una casa sempre pulita e lavorare meno.

Vuoi lavorare meno in casa nel nuovo anno per avere più tempo per te? Ti piacerebbe un aiuto per sbrigare le faccende di casa ed avere il tuo appartamento sempre pulito e sanificato? Sostanzialmente è il sogno di tutti ma se acquisti subito il Robot aspirapolvere lavapavimenti ECOVACS DEEBOT X1 TURBO con il SUPER SCONTO di 500 euro applicando il COUPON al carrello, puoi realizzare il tuo sogno.

Questo prodotto di qualità eccelsa è l’ideale per avere una casa sempre pulita, e puoi acquistarlo adesso a solo 799 euro anziché 1299 euro, ottenendo un risparmio di 500 euro.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile se vuoi al più presto un valido aiuto per le faccende casalinghe.

Puoi beneficiare di Cofidis se preferisci pagare in comode rate a tasso zero.

Ecco come avere una casa pulitissima senza il minimo sforzo

Questo prodotto ha i serbatoi separati da 4 litri per l’acqua pulita e l’acqua di scarico che consentono di pulire una superficie di almeno 360 metri quadri, oltre ad una precisa tecnologia per il rilevamento degli ostacoli.

La tecnologia TrueMapping di cui è munita il robot aspirapolvere è in grado di mappare la casa 10 volte più velocemente e di rilevare gli oggetti con una precisione 4 volte superiore rispetto agli standard del settore.

L’elevatissima potenza di aspirazione e lavaggio permette di lavora con grande accuratezza tutta la casa senza lasciare macchie aloni. La batteria d elevata capacità da 5200mAh ha un’autonomia di pulizia fino a 260 minuti, e la fotocamera frontale sul tuo robot ti consente di visualizzare la tua casa.

Desideri allora lavorare meno nel nuovo anno? Vuoi una casa sempre pulita? Acquisti subito il Robot aspirapolvere lavapavimenti ECOVACS DEEBOT X1 TURBO solo per adesso in OFFERTA su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.