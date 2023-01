Un’ESPLOSIONE di pulito grazie a questo VULCANO!

Pulisci alla perfezione il tuo microonde con questo vulcano della Legami, una vera esplosione di igiene nel rispetto dell'ambiente e super ecologico.

Sporco, batteri e sporcizia di nascondono soprattutto negli elettrodomestici che utilizziamo di più… come il microonde. Da oggi, con questo vulcano, non avrai più problemi! Scopri di più.

Quante volte utilizzi il microonde in casa, anche solo per scongelare della carne o del pesce, o magari per un bicchiere di latte caldo al mattino? Anche per le operazioni più semplici, il microonde accumula sporco e batteri che non sempre vanno via con una semplice passata di panno umido. Il grasso del cibo può annidarsi sulle pareti e anche nei punti che visibilmente non riusciamo a raggiungere: per questo è necessario trovare un modo ESPLOSIVO per pulirlo al meglio. Ti presentiamo il pulisci microonde Legami, un vulcano di pulizia!

Alto appena 12 centimetri e con un design accattivante e simpatico, questo vulcano rappresenta anche il metodo più ecologico e rispettoso per l’ambiente di pulire il microonde: basta infatti riempirlo di acqua e aceto, avviare un programma, e il vapore farà il resto.

Come funziona il vulcano pulisci microonde

Rimuovere il coperchio del Vulcano. Versare aceto bianco fino alla scritta VINEGAR.

Versare acqua fino a che la miscela raggiunge la scritta WATER. Riposizionare il coperchio.

Inserire il Vulcano nel microonde per 5-8 minuti a massimo 500 W di potenza. La “lava” inizierà ad eruttare dal vulcano dopo circa 2 minuti ammorbidendo le incrostazioni di sporco del microonde.

Rimuovere il Vulcano dal microonde. Attenzione, potrebbe scottare!

Rimuovere facilmente le macchie del microonde con una spugna. Per pulire il Vulcano lavalo a mano con acqua e sapone o posizionalo sul ripiano superiore della lavastoviglie.

Non sei convinto? Il prezzo ti convincerà senz’altro: solo 8.95€ per un prodotto che potrai utilizzare veramente all’infinito e che è anche un’ottima idea regalo!

