Vivi una giornata all’insegna del buon gusto e scopri i sapori della terra, con lo Smartbox enogastronomico

Il cofanetto Smartbox enogastronomico che ti fa vivere il gusto di una cena per due, in Lombardia, assaporando piatti unici e di qualità

Sei in ritardo con i regali? Non sai cosa acquistare per una tua amica, i tuoi genitori, un tuo collega? Non temere, Amazon ti offre la soluzione perfetta per te: lo Smartbox enogastronomico, scontato del 20%. Se lo ordini subito, potrai riceverlo prima di Natale.

Questo cofanetto ti permette di vivere una cena per due, in Lombardia. Una cena da degustare in compagnia di una persona speciale sarà la ciliegina sulla torta di una serata indimenticabile.

Lo Smartbox enogastronomico è il regalo da vivere e da assaporare

Selezionati ristoranti in tutta la Lombardia sono pronti a servire in tavola deliziosi e raffinati piatti. Sarà un viaggio culinario tra le tradizioni regionali e nazionali oppure alla scoperta di sapori esotici e inusuali. La scelta è tra 115 gustose cene. Il cofanetto regalo contiene: una guida cartacea con una selezione di attività, hotel, ristoranti o trattamenti benessere, un assegno regalo senza indicazione di prezzo, che consente al beneficiario di prenotare e usufruire del servizio selezionato.

Smartbox ha sviluppato servizi per rendere l’utilizzo del cofanetto regalo semplice, sia navigando sul sito web che tramite l’app: scopri l’elenco dei partner sempre aggiornato, scegli l’esperienza per te, utilizzando i filtri per la selezione, consulta la disponibilità dei partner e prenota il tuo soggiorno online.

Le box sono ottimi regali che offrono al destinatario la scelta di un’ottima esperienza. Se vuoi fare un regalo, ma non sei sicuro di cosa vuole la persona. I cofanetti regalo sono validi per 10 mesi.

Acquista subito il cofanetto Smartbox enogastronomico, e gusta in compagnia una cena prelibata.