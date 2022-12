Vivi l’esperienza della Mystery Box di Masterchef, direttamente a casa tua, con il Chicco dell’Oceano

La Mystery Box Il Chicco dell'Oceano ti trasporterà nella cucina di Masterchef, e ti farà vivere il brivido della vera sfida

Sei un appassionato di cucina? Il grembiule di Masterchef è un tuo sogno? Anche se non sei entrato a far parte della classe di cucina più ambita d’Italia, puoi vivere l’esperienza della Mystery Box, direttamente a casa tua. Il cofanetto è in offerta su Amazon a soli 47,90€. Potrebbe essere un’ottima idea regalo per chi ama mettersi alla prova davanti ai fornelli. Acquista subito la scatola delle prelibatezze, e preparati a superare i tuoi limiti.

Potrai vivere direttamente a casa tua la grande emozione di cucinare e divertirti con l’unica e originale Mystery Box di MasterChef Italia.

Divertiti a cucinare con la Mystery Box del cooking show più famoso al mondo

Immagina di servire a tavola un piatto con le sfumature turchesi degli atolli maldiviani, nel quale contrasta l’arancio vivo delle preziose cozze. Questa ricetta è una vera opera d’arte, non solo per il suo lato estetico e concettuale ma soprattutto all’assaggio.

Le alghe marine biologiche conferiscono al piatto un sottofondo morbido e avvolgente, che viene esaltato dalle note decise del perlage di acciughe e dalla freschezza dell’olio EVO al limone. Le cozze, con la loro delicata marinatura, diventano protagoniste all’assaggio, con delicati sentori di mare che vengono incorporati armoniosamente dalla perfetta mantecatura del Parmigiano Reggiano DOP e della crema di latte.

Una scatola, mille emozioni. Proverai il brivido di cucinare come se stessi davanti ai giudici di Masterchef, ma a giudicarti saranno i tuoi amici e i tuoi cari. Quest’anno, per le feste, sperimenta una nuova ricetta, e lasciati trasportare dal sapore dell’oceano. Preparerai un manicaretto unico, senza precedenti. E dopo un assaggio completo, scoprirai se sarai o meno promosso come cuoco. Ora, su Amazon, puoi approfittare dello sconto, e ricevere la Mystery Box direttamente a casa tua. Scalda i fornelli, il conto alla rovescia è iniziato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.