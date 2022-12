Vivi la vita in HD, con l’obiettivo per fotocamera dello smartphone

L'obiettivo per fotocamera dello smartphone ti permetterà di immortalare dettagli in HD, per delle foto uniche

Sei un amante delle foto ma un’attrezzatura professionale è troppo impegnativa per le tue tasche? Ora, con l’obiettivo per fotocamera dello smartphone, potrai scattare delle fantastiche foto in HD. Ti basterà aggiungere l’obiettivo macro HD al tuo cellulare, ed il gioco è fatto. Lo trovi su Amazon, a soli 48,99€. Non farti scappare l’offerta.

Con l’obiettivo macro, puoi fotografare i piccoli oggetti in modo più chiaro, prestare più attenzione ai dettagli. Perfetto per gli amanti della natura, che si stupiscono davanti alle sue più piccole meraviglie, tra cui fiori, foglie e insetti.

Immortala e conserva ogni dettagli, con l’obiettivo per fotocamera dello smartphone

Questo obiettivo macro è un obiettivo HD, ovvero l’immagine ha alta risoluzione, nessuna distorsione, e lo sfondo è sfocato. La distanza di ripresa è 40-70mm, mentre, per la maggior parte degli obiettivi su mercato, si parla di 10-20mm.

L’accessorio Apexel è di alta qualità, realizzato con occhiali ottici rivestiti e robusta struttura in alluminio, il vetro rivestito multi-elemento riduce il bagliore del vetro causato dai riflessi.

Aggiungerlo al tuo telefono è semplicissimo, grazie alla clip con ampia stecca in lega di alluminio ed al cuscinetto in silicone morbido. Non si adatta a tutti gli smartphone, ma il sito riporta una lista accurata dei cellulari compatibili.

Trasforma il tuo cellulare in fotocamera DSLR, e goditi il tuo splendido viaggio fotografico. Immortala i dettagli che incontri sul tuo cammino, e conserva i tuoi ricordi più cari e gli scatti più belli. Approfitta dell’offerta Amazon, ed acquista Apexel, l’obiettivo macro HD per fotocamera dello smartphone. Pronto a scattare?