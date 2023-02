Vileda, l’amico del pulito a costo zero

Pulisci i tuoi lavapavimenti in pochi secondi, grazie al sistema lavapavimenti spray di Vileda, facile da usare e non ingombrante

Pulire a costo zero, si può? Con Vileda ora è possibile, grazie al sistema lavapavimenti spray con il panno in microfibra. Lo trovi in offerta su Amazon a soli 33,49€. Un’offerta incredibile da prendere al volo.

Vileda ha creato il primo ed sistema lavapavimenti spray con serbatoio integrato sul manico per una pulizia veloce ed efficace, senza secchio. È comodo da utilizzare, perché non dovrai avere fili ingombranti, oppure altri strumenti che ti intralciano il passaggio.

Lavapavimenti spray con panno in microfibra Vileda

Un serbatoio di acqua integrato ti permette di pulire senza avere un secchio sempre a portata di mano. Risparmierai sui detersivi, perché con la sola acqua potrai rimuovere il 99% di batteri. Riempiendo completamente il serbatoio dell’acqua prima di ogni utilizzo, riuscirai a lavare ben 130 m2 di superficie.

Si adatta perfettamente ad ogni tipo di pavimento, e il suo design leggero e compatto ti consente di riporre la scopa Vileda in ogni angolo della casa. Non dovrai più sprecare panni usa e getta, perché il panno in microfibra in dotazione può essere lavato e riutilizzato, fino a 200 volte. Nessuno avrà più scuse per pulire la casa, anzi, farete a gara per utilizzare la scopa Vileda, perché con Vileda la pulizia diventa un divertimento.

Una casa pulita come uno specchio, profumata e brillante, senza sprechi. Un sogno che diventa realtà. Ma soprattutto, una pulizia veloce e pratica, super utile anche a chi ha poco tempo da dedicare alla casa. Tutto questo, solo grazie a Spray Max di Vileda. Approfitta ora dell’offerta Amazon, ed acquistala ad un prezzo super conveniente.