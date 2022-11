Videocitofono Wi-Fi HD: SUPER SCONTO del 50% su Amazon

Il videocitofono Wi-Fi è un must al giorno d’oggi, grazie a questo nuovo strumento potrai sentirti al sicuro ogni giorno, 24 ore su 24. Oggi trovi il videocitofono Wi-Fi HD Arlo, al prezzo più basso di sempre, in offerta su Amazon a soli 99,99€, con uno super risparmio di ben 100€.

Per poter accedere allo sconto, basterà aggiungere l’articolo nel proprio carello di Amazon e tutto verrà completato automaticamente. Al momento del tuo acquisto il videocitifono Wi-Fi ti risulterà scontato di 100€.

Casa più sicura con il videocitofono Wi-Fi

Grazie al videocitofono Wi-Fi, potrai controllare tutto ciò che accade in casa tua, in un solo click. Il videocitofono Wi-Fi HD Arlo possiede una visione di ben 180° e anche un allarme integrato per poter stare sereni una volta usciti di casa. Inolre, può essere collegato ad Alexa.

L’installazione sarà semplice e veloce grazie alla sua batteria ricaricabile. Oppure, può essere collegato alla rete elettrica per averlo sempre in carica ogni giorno.

Inoltre, il videocitofono Arlo è l’unica telecamera di sorveglianza, che avvisa il proprietario tramite una chiamata. Basterà scorrere il dito e rispondere, non occorrerà attendere l’apertura di un’app. Possiede uno strumento di cattura immagine, per poter visionare al meglio chi si trova alla tua porta.

Con il videocitofono Arlo è possibile ottenere un’immagine, che sia notte o giorno. Video HD 1080p con HDR e visione notturna, ovviamente un prodotto senza fili. Inolte, offre streaming live, avvisi di movimento e anche conversazioni bidirezionale sul proprio cellulare. Se viene associato poi ad una stazione di base è possibile l’archiviazione locale. Ogni volta che, il videocitofono rileva un movimento, si riceva una notifica, in modo da poter immediatamente vedere di cosa si tratta.

Il videocitofono Wi-Fi HD Arlo è perfetto per sentirsi al sicuro, acquistalo in offerta su Amazon a 99,99€, con uno sconto mai visto prima di oggi per un modello con un’ottimo rapporto qualità-prezzo.

