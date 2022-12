Videocamera smart in OFFERTA: la sicurezza non è mai abbastanza

La telecamera di videosorveglianza con cui puoi controllare ed avere la sicurezza della tua famiglia.

Avere il controllo e l’assoluta sicurezza che le persone più importanti della tua vita siano al sicuro e stiano bene è una tua priorità. Vorresti sapere come potresti ottenere la sicurezza della tua famiglia? Acquista subito la Telecamera di Videosorveglianza della Tp-Link solo per adesso in OFFERTA su Amazon addirittura con lo SCONTO del 25%, davvero un’ottima opportunità.

Questo prodotto realizzato da una società leader del settore domotica come la Tp-Link è una certezza di qualità e funzionalità, affinché tu possa accedere alle immagini e alle informazioni che vuoi. Il prodotto è in SUPER PREZZO adesso, lo puoi acquistare a solo 29,99 euro anziché 39,99 euro.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile adesso in un periodo pieno di acquisti.

Come avere la sicurezza dei propri cari tenendo sotto controllo casa tua

La telecamera Tapo C210 di sorveglianza Wi-Fi TP-Link è compatta e dal design versatile, e dotata di slot per Micro SD fino a 256GB e di un’app integrata di controllo. La qualità di ripresa è di 3mpx, e il movimento della videocamera è di 360° sull’asse orizzontale e 114° su quello verticale che ti permette di controllare le zone importanti della tua casa o della tua attività, come l’ingresso o il garage.

Puoi ricevere in maniera istantanea notifiche quando viene intercettato un movimento, e il prodotto è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per controllare la telecamera tramite semplici comandi vocali. La visione notturna è fino a 8 metri.

Desideri un valido aiuto nelle tue giornate? Ad esempio per tenere sotto controllo il sonnellino di tuo figlio o per vedere come si comporta il tuo cucciolo quando sei al lavoro? Allora acquista subito la Telecamera di Videosorveglianza Tp-Link in MEGA OFFERTA su Amazon solo in questo periodo natalizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.