Viaggio WOW, Monopattino NIU ad un PREZZO FOLLE su Amazon!

Basta rimanere nel traffico, non farti scappare il nuovo Monopattino Elettrico NIU. Lo troverai su Amazon a un prezzo imperdibile!

Viaggia tranquillamente per la tua città senza preoccupazioni. E’ arrivata l’ora di dire basta alle lunghe code, bisogna poter girare tranquillamente. Non farti scappare questa occasione, sono certo che non te ne pentirai. Sulla piattaforma di Amazon potresti trovare l’ultimo modello del Monopattino Elettrico della NIU ad un prezzo da non farsi scappare via. Approfittane subito di questa occasione, se fai in fretta potresti usufruire dello sconto del 13%. Affrettati!

VIAGGIA COMODAMENTE CON IL MONOPATTINO NIU!

Farsi scappare un prodotto come questo sarebbe un vero peccato data la comodità che il tutto potrebbe garantirti. Non appunto, il monopattino in questione offre un’esperienza di guida più confortevole e stabile con manubrio più largo del 25%. Inoltre, può reggere un carico massimo di 100kg con i suoi pneumatici in gomma da 9,5 pollici che offrono un eccellente assorbimento degli urti.

Il Monopattino Elettrico della NIU ha un motore da 350W che offre velocità massime fino a 25km/h e può affrontare salite con una pendenza del 20%. Inoltre, il prodotto è stato progettato con una batteria al litio da 46,8V e 486Wh che consente di raggiungere distanze fino a 50km. Da sottolineare il fatto che ha quattro modalità di guida che soddisfano le tue esigenze quotidiane di movimento.

Da sottolineare il fatto che il tutto è stato realizzato con un freno a doppio disco meccanico anteriore + posteriore e il freno elettrico posteriore garantiscono una frenata molto più sicura e stabile. Non farti scappare questo prodotto, non te ne pentirai.

Grazie all’applicazione NIU e il display a LED, il Monopattino Elettrico della NIU offre funzionalità intelligenti più innovative, che consentono di bloccare il mezzo per la massima tranquillità, controllare le statistiche di guida o persino personalizzare la velocità.

Approfittane subito di questa occasione, potrai viaggiare tranquillamente per la tua città. Questo momento è il migliore per acquistare l’ultimo modello della Bicicletta Elettrica della nota marca, in offerta su Amazon ad un prezzo da non farsi scappare ed una disponibilità di pezzi alquanto limitata. Oggi avrai questo prodotto con uno sconto dedicato a te!

