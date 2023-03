Viaggia con la Bicicletta Eleglide, su Amazon OCCASIONE FOLLE!

Viaggia tranquillo con la nuova Bicicletta Elettrica della Eleglide. Potrai trovarla su Amazon ad un prezzo super, approfittane!

Basta rimanere imbottigliato nel traffico cittadino, è arrivata l’ora di poter viaggiare tranquillamente senza nessun problema. Per questo motivo non farti scappare l’ultimo modello della Bicicletta Elettrica della Eleglide. Potrai trovarla ad un prezzo molto interessante sulla piattaforma di Amazon. Fai in fretta, non so per quanto tempo possa durare lo sconto del 7% e la possibilità di applicare un coupon sconto da 50 euro. Affrettati!

VIAGGIA CON LA BICICLETTA ELETTRICA ELEGLIDE!

Non farti scappare questo prodotto, sono sicuro che potrebbe esserti utile nei tuoi spostamenti. Basti solo pensare che il prodotto in questione è stato realizzato con un particolare motore ad alta efficienza con sistema di trasmissione Shimano. Interessante il fatto che ha tre marce nella parte anteriore e sette marce nella parte posteriore. Dovete stare tranquilli, dato che la regolazione delle marce è rapida e affidabile.

Da sottolineare il fatto che la Bicicletta Elettrica della Eleglide ha una batteria rimovibile da 36 V e 7,5 Ah. Quest’ultima ha un’autonomia di percorrenza di 65 Km (in modalità elettrica assistita). Inoltre, impostando il display a LED, potrai visualizzare lo stato della batteria, la velocità e lo stato di modalità di crociera. Non farti scappare questa occasione, non te ne pentirai.

Interessante il fatto che la bicicletta in questione è dotata di un doppio freno a disco e un’ ammortizzatore morbido in modo da assorbire comodamente gli sbalzi delle strade disconnesse durante la guida. Interessante, anche, il fatto che il tutto è stato progettato con un sedile regolabile, ruote antiscivolo resistenti all’usura e fari adattivi a LED luminosi.

La Bicicletta Elettrica della Eleglide ha tre modalità di guida: modalità bicicletta, modalità servoassistito e modalità elettrica pura. Non farti scappare questo prodotto, non te ne pentirai.

Viaggia tranquillo per la tua città con questo mezzo, sono certo che non te ne pentirai. Questo momento è il migliore per acquistare l’ultimo modello della Bicicletta della nota marca, in offerta su Amazon ad un prezzo da non farsi scappare ed una disponibilità di pezzi alquanto limitata. Oggi avrai questo prodotto con uno sconto dedicato a te!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.