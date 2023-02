Via batteri e cattivi odori da casa con questo dispositivo GENIALE

Oggi Amazon vi permette di risparmiare più di 70 euro sul Purificatore d'aria Electrolux

Rimuovi virus, batteri e cattivi odori da casa e assicurati di respirare sempre aria salubre con il Purificatore d’aria marcato Electrolux. Oggi il dispositivo è in super offerta su Amazon con uno sconto bomba del 37%.

Potrete acquistare l’articolo a soli 126 euro, risparmiando più di 70 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. In più, per riceverlo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare gratuitamente un abbonamento Amazon Prime!

Respira meglio in casa con il Purificatore d’aria Electrolux

Il Purificatore d’aria marcato Electrolux è in grado di rendere più salubre l’aria di casa in modo semplice ed immediato. Si adatta ai cambiamenti della qualità dell’aria regolando automaticamente il flusso così da garantire una purificazione efficace in ogni momento per un ambiente sano e confortevole.

Il dispositivo è dotato di un filtro multi-strato che cattura le micro-particelle di polvere, i cattivi odori e le sostanze dannose contenute nell’aria. La durata del filtro stimata è di fino a 12 mesi a seconda dell’uso e, grazie a due livelli di allarme, saprete quando sarà necessario sostituirlo.

L’uscita a spirale crea un vortice verso l’alto che diffonde e fa circolare l’aria purificata nella stanza in modo efficace ed omogenea. Il purificatore raggiunge una superficie fino a 40 metri quadrati, ma può essere utilizzato anche in spazi ristretti essendo estremamente silenzioso soprattutto se si imposta la modalità Sleep. In più la modalità di utilizzo è semplicissima grazie all’interfaccia touch intuitiva che permette di impostare le funzioni del dispositivo con un tocco.

Approfittate adesso della super offerta Amazon per avere aria sana e pulita a casa: ad oggi il Purificatore d’aria marcato Electrolux è acquistabile con uno sconto bomba del 37% quindi potrete risparmiare più di 70 euro sul prezzo di listino (con inclusa spedizione gratuita).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.