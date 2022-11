Vecchia TV diventa SMART con Fire TV Stick al BLACK FRIDAY

Fire TV Stick, per un'esperienza unica, per migliorare il modo di guardare la TV e semplificarlo

Con Fire TV Stick, godere dei contenuti in streaming non è mai stato così facile. Rispetto al modello del 2019, e rispetto a dei classici telecomandi, questo accessorio è più potente del 50%. Grazie al BLACK FRIDAY, potrà essere tuo a soli 22,99€, andando a risparmiare il 43%, quasi la metà del prezzo di partenza. Amazon ti dà l’opportunità di rivoluzionare il modo di guardare la TV, ma sta a te non fartela scappare.

La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più venduto. Fire TV Stick ti offre uno streaming più rapido in Full HD e ti permette di aprire le app ancor più velocemente. La confezione include il telecomando vocale Alexa con comandi per accensione/spegnimento e regolazione del volume. Con il telecomando vocale Alexa puoi usare la voce per cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app. I nuovi pulsanti preimpostati per le app ti permettono di aprirle rapidamente. Inoltre, puoi accendere e spegnere i dispositivi compatibili (TV e soundbar), nonché regolarne il volume, senza usare un altro telecomando.

Immergiti nello streaming, con un accessorio veloce e funzionale

Audio di qualità home theatre con supporto per il formato Dolby Atmos. Le immagini prenderanno vita con questo avvolgente audio, disponibile per alcuni titoli, collegando Fire TV Stick ad un impianto stereo compatibile.

Migliaia di canali, Skill Alexa e app disponibili, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e altri. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato. Gli iscritti ad Amazon Prime hanno accesso illimitato a migliaia di film ed episodi di serie TV. Programmi TV ed eventi sportivi in diretta – Guarda eventi in diretta con un abbonamento a DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity. Guarda film e serie TV da app come Pluto TV e YouTube.

Un’esperienza tutta da vivere, per rivoluzionare il tuo modo di guardare la TV ed immergerti nello streaming in tutta facilità. Noterai da subito la differenza, e non potrai più farne a meno. Acquista ora Fire TV Stick con il BLACK FRIDAY, e risparmia, senza risparmia sulla qualità.

