Vaporella Polti, A META’ PREZZO con il Black Friday

Acquista ora su Amazon la vaporella Polti ad un prezzo incredibile e praticamente dimezzato.

Sconti folli quelli del Black Friday. Puoi acquistare adesso su Amazon la vaporella Polti con caldaia ad un prezzo praticamente dimezzato. Sì, hai capito bene. Dal prezzo inziale di 269 euro grazie allo sconto del 48% la pagherai solo 139,99 euro.

In altri termini significa che se la acquisti durante il Venerdì Nero risparmi ben 129 euro, che sono davvero tanti.

Vaporella Polti: il ferro da stiro con caldaia che devi assolutamente avere in casa

La vaporella Polti con caldaia possiede un’autonomia illimitata fino a 6 bar. Ti consentirà di stirare ogni genere di capo e di materiale con facilità e soprattutto in maniera estremamente impeccabile.

Le sue funzioni sono tantissime. Per esempio è possibile usare il ferro da stiro con modalità ECO, questa ti permetterà di ridurre il consumo di energia del 29% e quello di acqua del 26%, rispetto alla funzionalità turbo. Un risparmio non indifferente per cui sia il tuo portafogli che l’ambiente ti ringrazieranno. Vi è poi la funzione STEAM PULSE, che comporta l’utilizzo di un vapore intermittente per una stiratura semplice e veloce, anche in verticale. E poi la funzione TURBO consigliata per la stiratura di quei tessuti particolarmente pesanti e per le pieghe più ostinate.

La piastra della vaporella Polti è brevettata con innovativa tecnologia 360° Fluid Curve. Questo la dota di ottima scorrevolezza e di perfetta e omogenea distribuzione del vapore. Inoltre la forma arrotondata consente una stiratura multidirezionale che supera ogni tipo di ostacolo.

Infine la vaporella Polti con sistema Calc Cleaning consente una facile pulizia della caldaia. Il serbatoio ha una capacità di 1,3 litri, il riscaldamento è rapido e avviene in 2 minuti ed è presente la funzione di auto spegnimento.

Un elettrodomestico che rivoluzionerà il tuo modo di stirare. Acquista ora su Amazon la vaporella Polti ad un prezzo incredibile e praticamente dimezzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.