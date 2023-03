UTILISSIMO accessorio per la cucina A SOLI 12 euro!

Un accessorio utilissimo che ora ti costa solamente 12 euro. Approfitta dell'offerta e acquista ora su Amazon la bilancia da cucina digitale.

Questo è proprio uno di quegli accessori che in una cucina non possono assolutamente mancare! Si tratta della bilancia da cucina digitale che ora puoi acquistare su Amazon a soli 12 euro!

Bilancia da cucina digitale: utile, accurata ed economica!

Con questa bilancia digitale ti assicuri una lettura accurata grazie a 4 sensori ad alta precisione, non sbaglia di un grammo e le tue ricette saranno sempre perfette.

Non solo questa bilancia per alimenti dispone di diverse unità di misura che puoi cambiare rapidamente tra: libbre, oncia liquida, grammi e millilitri. In pratica è perfetta per la misurazione di liquidi, cibi crudi o cotti e per dividere gli alimenti in modo proporzionato.

La bilancia digitale è in vetro temperato che ne consente una facile pulizia e protezione dai liquidi. Inoltre è facile da leggere grazie al display LCD retroilluminato e, avendo solo due pulsanti, è molto semplice da usare. Utilissima la funzione pesa tara che da la possibilità di azzerare i contenitori quando si pesano più ingredienti. Infine si tratta di una bilancia a risparmio energetico con spegnimento automatico, ovvero dopo 3 minuti di inattività si spegne e in questo modo riduce i consumi. Viene alimentata con 2 batterie AAA che sono incluse nella confezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.