UTILISSIMA stazione che ricarica 6 dispositivi contemporaneamente!

Basta fili ingarbugliati e sparsi ovunque con la stazione di ricarica.

Quante volte ti è capitato di dover ricaricare più dispositivi ma non avere a disposizione il numero giusto di prese elettriche? Da ora può dimenticarti di tutto ciò e ricaricare fino a 6 dispositivi contemporaneamente. Tablet, smartphone, smartwacth e tutto quello che vuoi grazie alla stazione di ricarica che puoi acquistare ora su Amazon con il 15% di sconto.

Con la stazione di ricarica SooPii ricarichi fino a 6 dispositivi contemporaneamente

Nella stazione di ricarica SooPii sono inclusi 8 cavi di ricarica misti, Perfettamente compatibile con tutti i tuoi dispositivi e Android:

2 cavi compatibili con lPhone lPad

3 cavi micro USB

3 cavi di tipo C.

Una carica sempre pulita e organizzata, niente più cavi ingombri. Qualcomm Quick Charge 3.0 si combina con PowerAI e VoltageBoost proprietari di SooPii per fornire la carica più veloce possibile a quasi tutti i dispositivi USB. Con tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 a 1 porta, in grado di caricare dispositivi compatibili fino a 4 volte più velocemente rispetto alla ricarica convenzionale e caricare dispositivi compatibili fino all’80% in soli 30 minuti.

Basta fili ingarbugliati e sparsi ovunque, da oggi con la stazione di ricarica tutti i tuoi dispositivi non solo si ricaricheranno velocemente ma li terrai sempre in ordine.

