Utilissima lampada LED da scrivania con ricarica wireless

Questa lampada LED non è solo una finte di luce ma un vero e proprio accessorio utilissimo da tenere sulla scrivania. Acquistala ora su Amazon ad un prezzo davvero mini.

Questa lampada LED è davvero ciò che ti serve a casa o in ufficio perché non solo ti consentirà di leggere o lavorare con una luce ottimale ma ti permetterà anche di ricaricare comodamente il tuo smartphone in modalità wireless e anche un altro dispositivo mediante cavo USB. Ora puoi acquistarla su Amazon ad un piccolo prezzo grazie ad uno sconto speciale del 27%.

Ti costerà infatti soltanto 23,98 euro.

Luce per la tua scrivania e energia per ricaricare il tuo telefono con questa fantastica lampada LED da scrivania.

Posiziona uno smartphone con funzione di ricarica wireless sull’icona QI della base della lampada LED per ricaricarli e connetti alla porta USB un altro dispositivo, per esempio le tue cuffie bluetooth da ricaricare.

La lampada LED da scrivania che ti proponiamo dispone 30 sorgenti luminose, che possono essere regolate da fredda a calda e da estremamente luminosa a leggermente luminosa con ben 5 modalità di illuminazione e 6 tipologie diverse di luminosità. Adatta a qualsiasi tipo di ambiente, adatta dagli uffici alla propria camera studio o da letto. Il design pieghevole consente alla lampada di essere ruotata in modo flessibile in qualsiasi angolazione necessaria e può anche essere piegata e riposta senza che occupi troppo spazio. Non solo è anche dotata di un timer da 30/60 minuti, adatto al comodino, che farà spegnere automaticamente la luce quando dormi e non interferirà con il tuo sonno.

Questa lampada LED non è solo una finte di luce ma un vero e proprio accessorio utilissimo da tenere sulla scrivania. Acquistala ora su Amazon ad un prezzo davvero mini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.