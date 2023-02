Un’unica pentola per cucinare TUTTO: oggi la paghi 170 EURO IN MENO!

Ancora per poco la Pentola a pressione multicooker marcata Moulinex è disponibile con uno sconto mai visto del 59%

Sappiamo tutti quanto è duro mettersi ai fornelli dopo una lunga giornata in ufficio, cercando di accontentare i gusti sempre diversi della famiglia. Per dimezzare i tempi e preparare piatti non solo deliziosi ma anche nutrienti, non fatevi scappare la Pentola a pressione multicooker marcata Moulinex: ad oggi è in super offerta su Amazon con uno sconto mai visto del 59%.

L’alleato perfetto in cucina è acquistabile a soli 119 euro, con un risparmio eccezionale di 170 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. L’occasione è pazzesca, approfittatene subito!

Pentola a pressione Moulinex: come preparare velocemente piatti sani e saporiti

La Pentola a pressione multicooker marcata Moulinex è la soluzione innovativa per cucinare piatti deliziosi in modo facile e veloce. Potrete sbizzarrirvi con la preparazione di qualsiasi pietanza, dagli antipasti ai dolci passando per colazioni sfiziose o primi piatti elaborati.

È dotata di tecnologia Spherical Cooking Bowl, che assicura una superficie riscaldata più ampia e una diffusione e circolazione ottimale del calore. Grazie alla tecnologia di cottura a pressione ultra rapida e ad una potenza variabile da 915 a 1090 W, si può cucinare fino a 3 volte più velocemente rispetto alla cottura con un accessorio da cucina tradizionale su gas o piastre elettriche.

Basterà utilizzare un’unica manopola per selezionare il programma di cottura, regolare la temperatura e il tempo o impostare l’avvio posticipato. L’elettrodomestico ha a disposizione 10 programmi di cottura automatici: Cottura in umido, Zuppe, Frittura, Cottura al forno, Sottovuoto e cottura lenta, Porridge, Yogurt e fermentati, Riscaldamento, Modalità Chef regolabile.

Ovviamente il recipiente di cottura con rivestimento è antiaderente, durevole e facilissimo da pulire. In più, grazie a 12 controlli di sicurezza, non ci sarà mai nessun rischio di scottarsi. Ad oggi la Pentola a pressione multicooker marcata Moulinex è in super offerta su Amazon con uno sconto mai visto del 59%: approfittatene subito e risparmierete 170 euro sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.