Uno smartwatch per lui e per lei A META’ PREZZO

L’orologio smartwatch è multifunzione questo significa che include una serie di funzioni davvero utilissime nella vita di tutti i giorni tra cui:

activity tracker

cardiofrequenzimetro

25 modalità sportive

monitoraggio del sonno

calcolatrice

cronometro, timer e sveglia

previsioni del tempo

promemoria sedentari e bere acqua promemoria

controllo della musica.

A tutto questo si aggiunge il fatto che ogni volta che riceverai dei messaggi sul tuo smartphone, sms o altre notifiche e informazioni lo smartwatch vibrerà leggermente per ricordartelo. Dotato di una batteria da 300 mAh, può funzionare per 7 giorni o rimanere in attesa per 60 giorni dopo la ricarica per due ore.

Con uno schermo da 1,69 pollici full touch TFT screen potrai godere di un’eccellente qualità delle immagini. Nella confezione sono compresi più tipi di quadranti inoltre si può anche personalizzare l’orologio caricando le vostre immagini. E poi questo orologio fitness presenta 6 livelli di luminosità che ovviamente possono essere regolati in modo da visualizzare le informazioni chiaramente anche se sei al sole.

Lo smartwatch proposto è poi dotato del sensore di bio-tracciamento ottico recentemente aggiornato, combinato con l’algoritmo intelligente della frequenza cardiaca AI, che consente al fitness tracker di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 tutti i giorni. Questo monitorerà poi automaticamente il sonno, tutte le sue fasi e ne analizzerà la qualità.

Sono disponibili ben 25 modalità sportive, oltre che l’activity tracker. Connettendoti al GPS del tuo telefono potrai così monitorare il movimento, la distanza, le calorie bruciate e la forma fisica in tempo reale. Sulla base dei dati di allenamento registrati, lo smartwatch ottimizzerà i tuoi allenamenti e rileverà il tuo stato di salute. Questo orologio intelligente è compatibile con smartphone che utilizzano iOS 9.0/Android 5.0 o superiore, e Bluetooth 5.0 o superiore.

