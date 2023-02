Un’invenzione Severin da leccarsi i baffi

Ami le merende gustose e vorresti crearne per tutti i gusti? Acquista la yogurteria elettrica Sverin, anche per yogurt vegani e senza lattosio

Cosa c’è di meglio che creare dolci pietanze con le tue mani? Sarebbe bello avere tutti gli strumenti necessari per riprodurre una merenda gustosa come nei bar. E se ti dicessi che Severin ha ideato una yogurteria elettrica che, in poche mosse, ti permetterà di gustare uno yogurt da leccarsi i baffi? La qualità è professionale, ma il prezzo, grazie ad Amazon, è super accessibile: con uno sconto del 17%, potrai accaparrarti il prodotto a soli 49,99€.

Preparare lo yogurt, con questa macchina, sarà semplicissimo. Temperatura e tempo della macchina yogurtiera sono facilmente regolabili, per ottenere uno yogurt più o meno denso, e si spegne automaticamente a fine ciclo.

Yogurteria elettrica Severin, anche per yogurt vegani e lattosio free

La yogurtiera elettrica dispone di 5 programmi, che consentono di preparare yogurt vegetale, vegano, da bere, greco, senza lattosio o con latte di cocco. E’ una vera e propria macchina professionale, perché nessuno dovrà rinunciare ad una merenda sana e gustosa, e ti permette di pensare proprio a tutti, anche a chi non può assumere lattosio.

Non ti resta che sperimentare le varie funzioni e preparazioni, in cucina, e divertirti assieme ai tuoi amici a giudicare lo yogurt migliore. La yogurteria elettrica include 7 vasetti in vetro da 150 ml, ciascuno con coperchi 100% BPA Free. L’uso del dispositivo è semplice ed immediato, e sarà super facile creare uno yogurt appetitoso.

Una vera e propria macchina del gusto, quella creata da Severin. Potrai mettere da parte merendine e brioche varie, per lasciare spazio a spuntini sani, fatti in casa, più gustosi e ricchi di proprietà nutritive.

Approfitta ora dello sconto Amazon, e risparmia sull’acquisto della yogurteria elettrica Severin, per portare gusto e professionalità nella tua cucina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.