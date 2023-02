Una Spa a 4 zampe, con il kit toelettatura in PROMO Amazon

Vuoi conoscere la svolta in campo pet? Allora, acquista il kit toelettatura, ora in promozione su Amazon, a soli 121,66€

Un kit così non lo hai mai visto: anche il tuo animale domestico ha bisogno di essere coccolato e curato, e per prenderti cura del suo pelo, scegli il kit toelettatura Neakasa von neabot P1. Sarà tuo, con un risparmio del 24%, ad un prezzo davvero conveniente. L’offerta ti aspetta su Amazon, ma solo per pochi giorni ancora.

A soli 121,66€, il tuo animale domestico tornerà a splendere. Il pelo incide molto sul suo aspetto, ma anche sulla salute di chi vive con lui. Avere peli di animali domestici, sparsi per casa, non è né igienico, né salutare. Non per questo, però, devi rinunciare alla compagnia del tuo animaletto peloso. Infatti, ti basterà acquistare questo kit completo per risolvere il problema.

Il kit toelettatura per animali domestici ti aspetta su Amazon

Durante il taglio e la toelettatura con questo kit per la cura dell’aspirapolvere, il 99% dei peli di animali domestici viene aspirato nel contenitore dell’aspirapolvere. In questo modo, potrai dedicarti alla cura del tuo amico a quattro zampe anche in casa, perché ci sarà un apposito contenitore a raccogliere tutti i peli in eccesso.

Riceverai 5 strumenti: spazzola per toelettatura e spazzola per sfumare, per prevenire il danneggiamento del pelo e per un manto morbido, liscio e sano per il tuo animale domestico; taglia capelli elettrico, che offre eccellenti prestazioni di taglio; testina dell’ugello e spazzola per la pulizia, che possono essere utilizzate per raccogliere i peli di animali domestici che cadono a terra.

Un vero e proprio kit per la bellezza del tuo cane o del tuo gatto, e che ti consentono di tenerlo in casa, anche se soffri di allergie. Questo perché tutti i peli non si depositeranno più su ogni superficie possibile e immaginabile, ma verranno raccolti nell’apposito contenitore, e gettati altrove.

Neabot P1 Pro è una svolta per gli amanti degli animali. Potrai fare a meno dei saloni a pagamento, e improvvisare una Pet Spa direttamente a casa tua, con attrezzature professionali.

Affrettati, e approfitta ora dello sconto Amazon, per acquistare questo set pratico e funzionale, che rivoluzionerà e semplificherà la tua vita. Vedrai dei cambiamenti notevoli, già dopo i primi utilizzi. L’offerta terminerà a breve, e so che non vuoi lasciarti sfuggire questa occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.