Una genialata per la tua scrivania, a meno di 20€

Proteggi i tuoi occhi, e risparmia energia elettrica, grazie alla lampada da scrivania eye-friendly ad un mini prezzo su Amazon

La lampada da scrivania eye-friendly è pronta per arrivare sulla tua scrivania. Ma attenzione, perché non è solo una lampada, ma anche un pratico porta-penne e porta-smartphone. La tua scrivania non sarà mai stata più completa di così. Solo su Amazon puoi trovare il risparmio che fa per te, con questa lampada da scrivania scontata del 15%, grazie ad un fantastico coupon da applicare al momento dell’acquisto. Affrettati, perché le scorte sono poche.

3 modalità di illuminazione, rotazione a 360 gradi e molto altro: tutto questo, in un solo, pratico oggetto. Non occupa molto spazio, e ti permette di risparmiarne ulteriormente, perché la lampada stessa funge anche come contenitore per riporre le penne o il telefono.

La lampada da scrivania eye-friendly, ad un prezzo super conveniente

Una delle funzionalità più importanti della lampada, oltre ad essere un dispositivo salva spazio, è quella di non affaticare i tuoi occhi. Infatti, quando sarai alla scrivania, per lavorare, studiare, leggere o disegnare, non avrai più quelle fastidiose ombre sul foglio. In questo modo, la tua visuale sarà libera e pulita, e i tuoi occhi faranno molta meno fatica.

Puoi scegliere tra luce bianca, luce calda e luce bianca calda. Indipendentemente dalla modalità, la luminosità può essere regolata dal 5% al 100%. Puoi testare la luminosità che più fa per te, a seconda dell’attività che stai svolgendo al momento, regolando manualmente l’intensità.

Oltre ad essere eye-friendly, questa lampada a led è anche eco-friendly, perché adotta una moderna tecnologia LED, che consente di risparmiare il 75% di energia rispetto alle lampade tradizionali. La durata della lampadina è fino a 50.000 ore.

La batteria può essere ricaricata con un comodo cavo USB, che ti consente di utilizzare la lampada wireless, portandola dove vuoi, anche lontano alle prese di corrente.

Una luce morbida, priva di ombre e di effetti che affaticano gli occhi; una ricarica veloce e duratura; 3 diverse modalità di illuminazione e diversi livelli di intensità. Una lampada da scrivania così, che funge anche da porta penne e porta telefono, tra l’altro, non l’hai mai vista. Il prezzo ti spaventa? Non temere, perché non è questo il caso di parlare di cifre esorbitanti. Con Amazon, e il coupon del 15%, può essere tua a meno di 20€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.