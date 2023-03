Una friggitrice ad aria così NON L’HAI MAI VISTA!

Corri a mettere nel tuo carrello Amazon la friggitrice ad aria Innsky da 10 litri per cucinare in modo sano a con gusto tutte le pietanze che desideri.

Così mi sa proprio che non l’hai mai vista, si tratta di una friggitrice ad aria davvero enorme che vanta una capienza di ben 10 litri. Ora puoi acquistare su Amazon ad un prezzo scontatissimo la friggitrice più grande in commercio.

Friggitrice ad aria Innsky, tutti gli utenti che la hanno provata la hanno recensita con il massimo delle stelle

Rispetto alla cottura in una comune friggitrice, la friggitrice ad aria Innsky utilizza una nuova tecnologia che genera un rapido flusso di calore e un ciclo di aria calda a 360° per cucinare gli alimenti in modo che siano croccanti fuori ma morbidi dentro. Inoltre userai pochissimo condimento, la quantità di olio usata si riduce dell’80%.

Non si tratta solo di una friggitrice ma anche di un grill, un disidratatore di frutta e un forno. Puoi scegliere entro un’ampia gamma di temperature da 80 a 200℃. Potrai così arrostire, cuocere, grigliare e disidratare tutto quello che desideri e grazie alla grande capienza di ben 10 litri lo farai per tutta la famiglia e non solo difatti puoi cucinare per ben 12 persone.

Inclusi nella confezione arriveranno anche:

2 rastrelliere per la disidratazione e la cottura a più stadi

6 spiedini per la griglia

1 cestello per le patatine fritte

1 girarrosto

1 vaschetta per la raccolta delle gocce di cottura.

Con tutti questi accessori potrai cucinare tutto quello che vuoi dal dolce al salato. Dovrai solo dare sfogo alla tua fantasia. E poi è facilissima da usare e anche lavare infatti tutte le parti rimovibili della friggitrice possono essere messe in lavastoviglie.

Cosa aspetti? Corri a mettere nel tuo carrello Amazon la friggitrice ad aria Innsky da 10 litri per cucinare in modo sano a con gusto tutte le pietanze che desideri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.