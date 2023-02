Una dolce fuga romantica per due

Per un regalo unico ed originale, scegli lo Smartbox Dolce Evasione: due giorni all'insegna del gusto e del relax, per due persone

Il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, il giorno degli innamorati, si avvicina. E come fare per stupire davvero il proprio partner? Di regali materiali se ne ricevono molti, ma il voler sorprendere è altra cosa. Per questo, ti dò una piccola idea da sfruttare: uno Smartbox Dolce Evasione, per due persone. Dove acquistarlo? Su Amazon, chiaramente. Il sito ha creato per te uno sconto del 12%. Se lo ordini subito, potrai riceverlo proprio il 14 febbraio. Affrettati.

Temi di non ricevere il cofanetto in tempo per San Valentino e non vuoi farti trovare impreparato dalla tua dolce metà? Amazon ti dà la possibilità di scegliere di acquistare lo Smartbox a prezzo pieno, e ti garantisce una consegna più rapida. Il prezzo è comunque conveniente, quindi sta a te scegliere l’opzione adatta alle tue esigenze.

Smartbox Dolce Evasione, per un San Valentino tutto da gustare

Non c’è nulla di più bello che condividere un viaggio con la persona che ami. Scoprire tradizioni, territori, sapori di una terra che non è la tua. Il cofanetto regalo in questione, ti dà la possibilità di scegliere tra ben 600 soggiorni, tra agriturismi e Hotel a 3 o 4 stelle. Incluso nel pacchetto, avrai 1 notte con colazione e aperitivo, per 2 persone.

Il cofanetto Smartbox è un regalo da vivere, e sarai tu a decidere quando utilizzarlo, perché la data di scadenza è a lungo termine. Potrai ricavarti del tempo solo per te e per il tuo partner, e rilassarvi insieme, in un bellissimo luogo lontano dello stress, assaporando gustose preparazioni del luogo.

Quest’anno, a San Valentino, metti da parte i classici anelli e scegli di vivere il tuo regalo. Lo Smartbox Dolce Evasione è la scelta perfetta per te e per la tua dolce metà. Grazie ad Amazon, inoltre, puoi godere di una promozione esclusiva. Affrettati, perché il giorno dei cuori si avvicina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.