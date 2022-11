Una batteria che farà suonare le tue pietanze: il set di pentole al BLACK FRIDAY

Batteria di pentole costituita da 6 pezzi, Amazon Basics, in alluminio, antiaderente e lavabile in lavastoviglie

Arricchisci la tua cucina con gli accessori basilari, un must da avere, di qualità e di durata garantita, con la batteria di pentole di 6 pezzi. Grazie al Black Friday, potrai acquistarla su Amazon scontata del 19%, a soli 96,69€. Affrettati ora, prima che l’offerta finisca.

La batteria da cucina da 6 pezzi Amazon Basics è antiaderente, realizzata in alluminio per un riscaldamento rapido ed efficiente. I coperchi permettono di trattenere il calore e l’umidità per una cottura efficiente e risultati ottimali; il bordo è costruito in modo da rendere facile versare i cibi senza sporcare.

Set di 6 pezzi di pentole e padelle Amazon Basics

I manici atermici in bachelite sono pensati per sollevare e trasportare facilmente le padelle; il foro, invece, permette di riporle comodamente appese. I prodotti Amazon Basics per la cucina, contenuti in questo set, sono adatti a qualsiasi fonte di calore, inclusa l’induzione. Possono essere usati anche in forno, ad una temperatura massima di 175 °C. Inoltre, potrai lavarli comodamente in lavastoviglie, per una facile pulizia.

Prepara deliziose ricette in casa con l’aiuto di questa batteria da cucina antiaderente da sei pezzi per piano cottura a induzione di AmazonBasics. Ideale per ogni ricetta, dai pasti durante la settimana al brunch del weekend, questo versatile set comprende i seguenti pezzi: una padella da 20cm x 4,2 cm, una padella da 24 cm x 4,5 cm, una pentola con coperchio da 16 cm x 8,3 cm, una pentola con coperchio da 18 cm x 9,3 cm, una casseruola con coperchio da 20 cm x 10,9 cm e una casseruola con coperchio da 24 cm x 12,9 cm. I coperchi delle pentole e delle casseruole permettono di trattenere il calore e l’umidità per una cottura efficiente e risultati ottimali.

La batteria in alluminio si scalda rapidamente ed efficientemente; il suo rivestimento antiaderente permette di rimuovere con facilità il cibo. Le padelle sono dotate di un rivestimento antiaderente in titanio-plasma e dakin, le pentole sono dotate di un rivestimento antiaderente Whitford. Il rivestimento antiaderente della batteria permette di cuocere con meno grassi o olio, oltre ad offrire una superficie di cottura più facile da gestire.

Non lasciarti scappare l’offerta, ed acquista la qualità targata Amazon Basics, per una cucina più sana e pratica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.