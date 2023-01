Un tocco green alla tua casa, con il giardino intelligente

Giardino intelligente iDOO, per un green home made e un orticello da poter fare in ogni luogo, ora in promozione su Amazon

Ricavati un piccolo angolo di verde, nella tua casa, anche se vivi in un appartamento e il green non la fa da padrone. Questo grazie al giardino intelligente iDOO, in offerta su Amazon a soli 129,98€.

Ma ti dirò di più. Se scegli di usufruire anche del coupon che il sito mette a tua disposizione, avrai un ulteriore sconto di 15€. Prezzi super per un super dispositivo.

Il giardino intelligente home made

Contiene fino a 12 piante per volta, e può diventare davvero il tuo piccolo orticello. Avvicina anche i bambini al mondo del giardinaggio, e del pollice verde, con questo fantastico dispositivo iDOO. Progettato con un sistema di circolazione dell’acqua, le piante crescono più velocamente che nella terra. Le luci LED a 23 Watt del sistema di crescita hydrophonics simulano lo spettro della luce solare, promuovendo la fotosintesi delle piante in qualsiasi tempo.

Questo meraviglioso ed innovativo giardino intelligente può essere posto in casa, in ufficio, e in qualunque edificio o stanza tu voglia. Puoi piantare fiori, ma anche verdure, per avere ingredienti a chilometro zero. Una delle comodità assolute di questo giardino è il suo essere auto-inaffiante. Così facendo, anche se avrai poco tempo a disposizione da dedicargli, non rischierai mai di vedere le tue piante seccarsi e perdere la vivacità.

Un’idea geniale, quindi, anche per chi ama il green ma non ha tutto tranne che il pollice verde. Acquista il giardino intelligente iDOO, e fai una mossa altrettanto intelligente, perché l’offerta Amazon potrebbe finire a breve. Non perdere tempo, ed affrettati ad ordinarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.