Un servizio come al ristorante, con il vassoio per formaggio ideale come regalo per le feste

Il vassoio per formaggio Kitchen Artist ottimo per aperitivi e degustazioni, nelle cene natalizie con amici e familiari

Quest’anno, punta sull’originalità, e scegli il vassoio per formaggio Kitchen Artist, ottimo per servire il formaggio come al ristorante. Con le fantastiche offerte di Amazon, creato appositamente per il periodo natalizio, potrai risparmiare ben il 18% su questo articolo, acquistandolo a soli 20,40€. Che aspetti? Ordinalo ora, e ricevilo prima di Natale, per non farti trovare impreparato con i regali.

Il vassoio è ideale per la degustazioni di formaggi. Contiene, nel ripiano più basso, 1 coltello per formaggi freschi, uno per formaggi filanti, un coltello per formaggi stagionati, come il parmigiano, e una forchetta.

Il regalo perfetto per gli amanti delle degustazioni: il vassoio per formaggio Kitchen Artist

Il vassoio per formaggio è realizzato in legno, ed è ideale per le degustazioni. È un accessorio semplice, ma che ha una grande utilità per gli amanti del formaggio in tutte le sue forme. È elegante da portare a tavola, in una cena con gli amici o con i familiari, perfetto per le lunghe abbuffate che ci aspettano durante le feste.

È ottimo sia da utilizzare durante un aperitivo, che durante una degustazione/ antipasto. L’idea di poter riporre i coltelli direttamente all’interno del vassoio, ti permette di portarli con te con facilità, senza disperderli per casa. Avrai sempre dietro tutto l’occorrente, e ti basterà solo prepararti a gustare degli ottimi formaggi in compagnia.

Kitchen Artist è un brand che crea prodotti ed accessori per la cucina di ottima qualità. Trovare un regalo semplice ed originale allo stesso tempo non è mai facile, ma con il vassoio per formaggio puoi accontentare anche quelli dai gusti più difficili. Chiaramente, la prerogativa è che siamo amanti dei formaggi, così da poter usufruire del regalo in prima persona, anche durante un aperitivo in solitaria.

Acquista ora il vassoio per formaggio Kitchen Artist, e ricevilo prima di Natale, così da poter regale un’esperienza di gusto ai tuoi cari.