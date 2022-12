Un regalo per le mamme, per la cura del bambino: Set Beauty Baby Care in OFFERTA

Il set Beauty Baby Care che permette ai genitori di portare sempre con loro tutti gli accessori necessari alla cura del proprio bambino

Anche le mamme hanno diritto a ricevere un regalo, e quale se non l’utile set beauty baby care? Per i neo genitori, sarà un regalo super apprezzato. Il set è per i più piccini, per la loro cura e la loro sicurezza. Ora, è in offerta su Amazon a soli 19,99€. Approfitta dell’offerta, e scegli la qualità di Philips Avent.

Il primo Beauty Set Philips Avent contiene all’interno di un astuccio pratico e compatto: un aspiratore nasale, una spazzolina pensata per la cura denti dei piccoli, forbicine, un tagliaunghie, tre limette, un pettine e una spazzola. Un ottimo regalo per chi diventa genitore.

La beauty routine dei più piccoli, con la qualità Philips Avent

Porta sempre con te tutto l’occorrente per la cura del tuo bimbo in un unico set, che contiene dieci accessori, tra cui:

Termometro digitale e aspiratore nasale sicuro con punta morbida e flessibile;

Spazzolina pensata per la pulizia dei denti e delle gengive;

Set per la cura dei capelli con pettine dai denti arrotondati e spazzola morbida sulla cute delicate del bambino;

Set per la cura delle unghie con forbici dotate di punte smussate, tagliaunghie e tre limette per le unghie.

Il set beauty baby care di Philips Avent è utile e ben organizzato. I genitori potranno portare con loro tutti gli accessori per il proprio piccolo in un’unica confezione, senza perderli in borsa o dimenticarli ovunque.

Approfitta ora dello sconto del 33% ed acquista il kit Beauty per la Baby Care, e fai un regalo utile ed originali a mamma e papà.