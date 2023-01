Un must-have del tuo beauty-case, a meno di 15€

Non trascurare la salute della tua pelle, e scegli le spugne viso Konjac, 100% naturali ed ecosostenibili, per una bellezza più green

Se sei una vera fan della beauty routine, e ami il momento della skin care, non puoi non avere le spugne viso Konjac. Amazon ti dà l’opportunità di acquistarne non una, ma ben 4, ad un prezzo irripetibile: soli 13,99€.

Scegliendo l’acquisto periodico, invece, il risparmio sarà maggiore, e tu non rimarrai mai senza l’accessorio che si prende cura del tuo viso.

Natura e qualità si fondono, nelle spugne viso Konjac

Nel set che riceverai a casa, troverai 4 spugne, ciascuna con un beneficio diverso:

la spugna Konjac verde, con estratto di tè verde, è ricca di antiossidanti, protegge la pelle dai danni dei radicali liberi e contrasta l’invecchiamento cutaneo;

la spugna Konjac nera, con carbone attivo di legna di bambù, ha una funzione regolatrice assorbendo il sebo in eccesso e contrastando così la comparsa di foruncoli e punti neri;

la spugna Konjac rossa, con estratto di argilla rossa, è ricca di ossido di ferro ed amplifica il rinnovamento cellulare legato all’azione meccanica dello scrub donando alla pelle un colorito sano e contrastando la comparsa di rughe;

la spugna Konjac Bianca, pura al 100%, è ottenuta esclusivamente dalle radici della pianta Konjac è perfetta per tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili ed ipersensibili nonché quelle di bambini e neonati.

Non appena avrai provato le spugne viso 100% naturali, questi diventeranno I tuoi 4 colori preferiti. In un solo kit, e ad un prezzo così conveniente, troverai i benefici che non riescono a donarti neanche dieci trattamenti messi assieme. Sarà un affarone, un’occasione da prendere al volo, se davvero tieni alla tua pelle e vuoi trattarla solo con prodotti naturali.

Non dovrai preoccuparti di eventuali sfoghi l reazioni allergiche, perché i prodotti Konjac sono completamente prive di plastica, cruelty free, fatti solo con materie vegetali. Rispettano l’ambiente, in primis, ma anche la tua pelle, protagonista assoluta della loro funzione.

Grazie alle vitamine A, B, C, D, E, e alle proteine, zinco, ferro, magnesio di cui sono ricche le spugne Konjac, donerai al tuo viso una cura e un’attenzione mai avuta prima. Ogni spugna può durare fino a 2 mesi, dunque il rapporto qualità-prezzo è davvero imbattibile.

Ritagliati un piccolo spazio durante la giornata, per mettere da parte lo stress e staccare la spina. La skin care è importante, ma farla con i prodotti giusti è fondamentale. Approfitta ora dell’offerta Amazon, ed inizia ad amare te e l’ambiente un po’ di più.