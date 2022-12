Un dolce regalo, per un dolce Natale: il panettone classico DolceVita in PROMOZIONE

Il panettone classico artigianale DolceVita by Vergani è un perfetto regalo di Natale, per i più golosi e per chi ama il gusto della tradizione

Il panettone è il dolce tradizionale del Natale italiano. Quest’anno scegli la qualità e il gusto di DolceVita by Vergani, il panettone classico artigianale dal sapore unico ed inimitabile. Grazie ad Amazon, ora potrai acquistarlo a soli 19,49€, risparmiando il 18%. Acquista il panettone classico artigianale DolceVita Prodotto a lievitazione naturale, con uva sultanina e scorzoni di arance italiane canditi. Un impasto soffice esaltato dall’utilizzo di materie prime di alta qualità, per gli amanti dei sapori classici. Con la sua glassa croccante fatta con granella di zucchero e mandorle italiane. Soffice e profumata da leggere note agrumate è il frutto di 72 ore di lente e sapienti lavorazioni. Ingredienti naturali e di qualità, per il panettone classico DolceVita by Vergani DolceVita è il marchio italiano di alta qualità, genuino, autentico, semplice e tradizionale. Rappresenta il nuovo modo di vivere il buongusto italiano fatto proprio di gesti autentici e genuini della tradizione. Per riscoprire il vero piacere della vita affrontare la giornata con il sorriso, dalla mattina alla sera, anche durante le feste. DolceVita è la dolcezza quotidiana che ti fa stare bene, è il gusto speciale di una coccola da assaporare e condividere con le persone che ami. Non smettere mai di lasciarti sorprendere dalla preziosità della cose semplici, sono quelli che rendono davvero felici. DolceVita ricrea l’esperienza di gusto delle ricette tradizionali italiane. Per chi non rinuncia a prendersi il tempo per godere dei piccoli piaceri quotidiani, come il rito della colazione all’italiana, una pausa dolce o un dessert all’insegna del gusto e della qualità. Acquista il panettone classico artigianale DolceVita Regala la tradizione, e sorprendi con il gusto del panettone classico DolceVita. Risparmia, senza rinunciare alla qualità, grazie ad Amazon e alla sua straordinaria offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.