Un design UNICO per lo smartwatch ideale per la festa del PAPA’

Tanti sono gli smartwatch che oggi sono in circolazione, ma pochi sono belli come questo Smart-T Nero con schermo da 1.69″, da oggi con il 19% di sconto su Amazon, perfetto anche per l’imminente festa del papà!

Arriva la festa del papà, e con essa l’esigenza di trovare un bel regalo per celebrare le fatiche e le gioie che i papà di casa portano con sé. Una bella idea regalo è quella dello smartwatch, e oggi te ne proponiamo uno veramente fantastico: l’orologio fitness smartwatch per uomo, con un ampio schermo da 1.69″ pollici, impermeabile e con certificazione IP68. Ha tantissime funzioni che lo rendono il regalo perfetto per coloro che vogliono tenere traccia della loro attività fisica quotidiana.

Questo smartwatch fitness ha un cronometro, un contapassi, un fitness tracker con 24 modelli sportivi fra i quali yoga, nuoto, corsa e tanto altro ancora. Potrai personalizzare l’orologio in base alle tue specifiche esigenze e utilizzarlo in molte sessioni di allenamento.

Compatibile sia con Android che con iOs

L’orologio fitness smartwatch è compatibile con Android e iOS, il che significa che puoi utilizzarlo con la maggior parte dei telefoni cellulari e tablet. Inoltre, l’orologio può essere sincronizzato con le tue app preferite di fitness e salute, consentendoti di visualizzare i tuoi progressi e le tue statistiche in un unico luogo. Ogni volta che ricevi una notifica push, SMS, chiamate o , messaggi da APP dallo smartphone, lo smartwatch vibra leggermente.

Non ci starai ancora pensando, vero? Gli smartwatch in sconto stanno andando letteralmente a ruba, e non puoi non acquistarne uno prima che scada l’offerta! Approfitta del 19% di sconto pagandolo solo 42.99€.

