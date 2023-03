Un caricatore portatile così piccolo non lo hai MAI VISTO!

A soli 23,99 euro acquista ora su Amazon il caricatore portatile più piccolo che c'è, smartphone sempre carico e nessun fastidioso ingombro!

Quanto è scomodo portarsi dietro un caricatore portatile? MOLTISSIMO! Questi sono difatti spesso molto ingombranti e non si sa proprio dove metterli. Per fortuna noi abbiamo scovato un gadget che risolverà questo problema. Si tratta di un caricatore portatile in formato mini che adesso è anche scontato del 20%. Acquistalo ora su Amazon.

Dal costo iniziale di 30 euro, grazie allo sconto esclusivo Amazon, ora ti costa solamente 23,99 euro e puoi anche scegliere tra diverse colorazioni, tutte bellissime.

Un problema in meno, smartphone sempre carico senza nessun ingombro!

Il mini caricatore portatile è bello da vedere, potente e lo tieni comodamente in tasca. In pratica è proprio quello che ti serve per scongiurare il pericolo di rimanere a corto di batteria.

La batteria di questo caricatore possiede una capacità di 4500mAh, è quindi abbastanza grande da caricare il tuo iPhone 8 ben 1,5 volte o caricare il tuo iPhone X 1 volta. Il cavo incorporato è stato migliorato. Inoltre questo caricatore supporta i casi più spessi di ultima generazione, non c’è bisogno di rimuovere la custodia prima di caricare il tuo smartphone.

Ma il vero plus di questo gadget è il suo essere ultra-compatto, ha le dimensioni di un rossetto, nessun cavo richiesto, facile da infilare in tasca o in borsa, e quando ne hai bisogno, hai un caricabatterie proprio qui e là. Il prodotto prevede 12 mesi di garanzia del produttore e assistenza a vita.

A soli 23,99 euro acquista ora su Amazon il caricatore portatile più piccolo che c’è, smartphone sempre carico e nessun fastidioso ingombro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.