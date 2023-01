Un caricatore portatile così non lo hai MAI VISTO!

Semplificati la vita e acquista ora su Amazon questo caricatore portatile magnetico ad un ottimo prezzo.

Sono ormai noti a tutti i power bank che consentono di ricaricare smartphone e altri dispositivi anche fuori casa. Ma noi oggi ti proponiamo qualcosa di più: il caricatore portatile magnetico Anker 622 con cui puoi completamente dire addio a cavi di qualsiasi tipo. Acquistalo ora su Amazon approfittando di uno sconto esclusivo.

Con questo dispositivo dovrai semplicemente preoccuparti di appoggiare il tuo smartphone al caricatore e il gioco è fatto.

Design super sottile e una potenza da ben 5000mAh, tutto questo è il caricatore portatile magnetico Anker 622

Una batteria da 5000mAh ti supporterà quando sei fuori casa e non puoi ricaricare il tuo smartphone. Il caricatore portatile magnetico Anker 622 presenta un design elegante e super sottile. Misura appena 0,5 pollici, ovvero 12,5 millimetri, quindi anche quando il tuo cellulare è in carica puoi tranquillamente rispondere a chiamate, scattare selfie e fare tanto altro con una sola mano perché non risentirai minimamente della presenta del caricatore. La nuova tecnologia Mini Cell di Anker riduce notevolmente le dimensioni complessive della batteria senza però andare a comprometterne la potenza e l’efficienza di ricarica.

Il caricatore portatile magnetico Anker 622 dispone poi di un comodo e versatile cavalletto pieghevole integrato che serve a mantenere il tuo cellulare in posizione verticale per disporre di un comodo angolo di visione. Quindi potrai anche usarlo comodamente poggiato su una oppure in mano, come preferisci. E poi il magnete di questo caricatore è davvero superpotente, una volta agganciato in posizione ti garantisce una presa e un’adesione davvero perfette.

Non aspettare, semplificati la vita e acquista ora su Amazon questo caricatore portatile magnetico ad un ottimo prezzo.

