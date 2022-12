Un calendario dell’avvento beauty, con il make-up di NYX Professional

Il calendario dell'avvento NYX Professional, pieno di sorprese make-up, perfetto per rendere stellare il conto alla rovescia per Natale

Anche se il primo dicembre è passato, e c’è chi ha già iniziato ad aprire il suo calendario, non temere, perché c’è sempre tempo per scoprire nuove caselle. Ordina ora il calendario dell’avvento di NYX Professional, e fai scorta di make-up. Con l’offerta Amazon, potrai risparmiare il 27%, acquistandolo a soli 39,99€. Non perdere altro tempo, ed acquistalo subito, divertendoti a scoprire cosa si nasconde sotto ogni giorno.

Il calendario dell’avvento NYX Professional è un’idea regalo perfetta per le amanti del make-up. Una volta ricevuto, potrai recuperare in fretta tutti i giorni mancanti dal primo dicembre in poi, facendo un’abbondante scorpacciata di trucchi.

Il conto alla rovescia per il Natale che ti farà sentire una Super Star, grazie al calendario dell’avvento NYX Professional

Tieni il tempo senza rinunciare alla cura del tuo look, con il calendario dell’avvento NYC che, giorno dopo giorno, riempirà la tua trousse di splenditi make-up.

Con 24 dei loro prodotti di successo iconici in formato mini e completo, ti sentirai come una star, mentre apri ogni casellina contenente una sorpresa speciale. Ogni tesoro nascosto è un classico, un nuovo arrivato nella famiglia NYXPM, oppure è un edizione limitata, solo per le vacanze.

Dal primer, alla cipria, fino a gli ombretti e allo strepito soft matte lip cream, in tante tonalità diverse: il calendario dell’avvento NYX ti conquisterà. Rendi unico il tuo look, il giorno di Natale, utilizzando i prodotti di NYX Professional, e sfodera le tue abilità di make-up artist.

Nelle 24 caselle, troverai: 12 diversi prodotti per le labbra tra cui formati matte e gloss in mini formati; 6 ombretti in tonalità metalliche e matte festive con sfumature dorate e neutre, eccellenti per allegri look; 1 Pore Filler Mini e 1 HD Eye Primer Mini; 2 Illuminanti Born to Glow Mini per un colorito illuminato; 1 High Definition Finishing Powder Mini, per un vellutato finish matte.

Questo sarà davvero il regalo perfetto, pre-Natale, per chi ama il make-up in tutte le sue forme. Un’idea originale, supportata da un brand affermato in questo mondo. Ordinalo subito, per approfittare dello sconto Amazon, e per riceverlo prima di Natale.