Un caffè al BLACK FRIDAY: Lavazza A Modo Mio in offerta, con un omaggio per te

Lavazza A Modo Mio ha creato Jolie, la macchina per un caffè espresso a casa tua buono come al bar, con capsule crema e gusto in omaggio

Gusta un caffè delizioso a casa tua, come al bar, grazie a Lavazza A Modo Mio, che ti regalerà un dolce risveglio. Approfitta ora del Black Friday Amazon, ed acquistala con lo sconto del 30%. A soli 87,90€ non avrai solo la macchina per il caffè espresso, ma anche un omaggio da far girare la testa: 64 capsule Crema e Gusto da poter assaporare all’istante.

Il design di Jolie, la più piccola e silenziosa di casa Lavazza A Modo Mio, è tutto italiano. Allegra e colorata, si adatta perfettamente a ogni stile, regalando un tocco di vivacità all’arredamento e piacere intenso e profondo al palato. Così piccola da adattarsi a tutti i luoghi che desideri. Così silenziosa da prepararti il caffè in tutta tranquillità, perché sarà il caffè a parlare.

Jolie Lavazza A Modo Mio, per un caffè a casa tua, come al bar

Jolie è la macchina Lavazza a Modo Mio ideale per portare a casa tua tutta la bontà di un autentico espresso italiano e tantissimi amici che non vedono l’ora di provarlo. Jolie è facilissima da usare. Dotata di un unico pulsante Stop&Go retroilluminato, ti permette di scegliere ogni volta la quantità di caffè che desideri, con un solo gesto e in pochi secondi. La griglia poggia tazza, totalmente in ABS, è removibile, per permetterti di preparare un espresso classico o un caffè lungo. E il serbatoio dell’acqua è in plastica trasparente, con segnalazione min/max, per rendere immediatamente visibile quando è il momento di riempirla di nuovo. Inoltre, Jolie dispone di spegnimento automatico dopo 9 minuti e tutte le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie.

Organizza un pomeriggio con le amiche, o progetta un dolce risveglio, come quelli nei film, con Lavazza A Modo Mio, che ti regalerà un caffè unico nel suo essere, cremoso e gustoso. Avrai, in omaggio, anche 64 capsule, da assaporare ogni qual volta ne avrai voglia. Lasciati guidare dall’essenza del vero espresso, lasciati ispirare dalla qualità: acquista Jolie, Lavazza A Modo Mio, ora in sconto su Amazon.

