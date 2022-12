Un accessorio che fa la differenza: la testa termostatica intelligente per il controllo della temperatura

La testa termostatica Tado° è ottima per aggiungere qualità al tuo Kit Base, per un controllo smart della temperatura

Tado° testa termostatica intelligente è l’accessorio aggiuntivo per il controllo della temperatura in modo intelligente. Grazie all’offerta di Amazon, potrai acquistala a soli 62,99€, risparmiando il 30%. Affrettati, ed acquistala approfittando della promozione.

Questa valvola termostatica digitale è il complemento ideale per chi vuole ampliare il set up offerto dal Kit Base di Tado°, sostituendo le testine termostatiche convenzionali dei propri termosifoni con un prodotto digitale wifi programmabile facile da usare. Una soluzione perfetta se si vuole creare un piano di riscaldamento multi-zona e risparmiare ancora di più.

Le caratteristiche della testa termostatica

La valvola funziona con 2 batterie AA, è dotata di un piccolo display a matrice LED e di una manopola per il controllo meccanico. Consente di impostare la temperatura dei caloriferi a distanza mediante la app tado° oppure manualmente, tramite la manopola di controllo. Il controllo manuale può essere disattivato facilmente, attivando la funzione Blocco Bambini direttamente sull’app.

Grazie al sensore integrato, in grado di rilevare la temperatura con una precisione di 0,01°, la termovalvola smart consente di programmare il riscaldamento con temperature diverse in ogni stanza, per avere il pieno controllo sui costi e prevenire gli sprechi.

Rendi tado° parte integrante della tua smart home. Gestisci la climatizzazione con Apple HomeKit. Usa Siri, Google Assistant o Amazon Echo usando comandi vocali e crea Applet con IFTTT per collegare tado° con altre applicazioni e dispositivi smart. Tado° può anche essere integrato nel sistema eNet Smart Home.

Tado° è un’azienda tedesca leader nel settore delle tecnologie smart per il controllo della climatizzazione domestica. Grazie a numerose soluzioni di riscaldamento smart è la scelta giusta per chi desidera risparmiare energia senza rinunciare al comfort, semplificando la gestione del riscaldamento o della climatizzazione tramite app, comandi vocali o modalità automatica.

Scegli la qualità, scegli Tado°, ed aggiungi un elemento Smart alla tua casa, per vivere con praticità e comodità. Approfitta ora dello sconto Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.