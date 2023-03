ULTIMISSIMI Xiaomi 11T Pro in OFFERTA: oggi lo paghi 290 EURO IN MENO!

Questi smartphone in promozione

Uno degli smartphone più ricercati del momento oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto! Parliamo dello Xiaomi 11T Pro: ancora per poco è disponibile su Amazon in offerta bomba con uno sconto sconvolgente del 43%.

Potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 378 euro, risparmiando addirittura 290 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento in dodici comode rate da 31 euro con Cofidis al check-out.

Xiaomi 11T Pro: elevata multimedialità ad un prezzo stracciato

Lo Xiaomi 11T Pro in promozione su Amazon al momento è uno degli smartphone Android più avanzati e completi disponibili sul mercato, grazie alla ricca dotazione e all’elevata multimedialità.

Le sue funzionalità sono veramente tante e all’avanguardia a cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. È dotato di 8 GB di RAM e di 256 GB di memoria interna così da poter archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuti, anche quelli di grandi dimensioni.

Il cellulare dispone di un grande display da 6.67 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel. In più si contraddistingue per una fotocamera professionale da ben 108 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 12000×9000 pixel e di registrare video in 8K alla risoluzione di 7680×4320 pixel.

Anche la batteria da 5000 mAh garantisce prestazioni top così da poter utilizzare il dispositivo per tutta la giornata senza nessuna preoccupazione e senza il rischio di restare a corto di energia.

Lo Xiaomi 11T Pro è disponibile su Amazon in offerta con uno sconto del 43%. Potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 378 euro, risparmiando addirittura 290 euro.

