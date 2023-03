ULTIMISSIMI Motorola Edge a 150 EURO IN MENO: corri, stanno per TERMINARE!

Gli articoli scontati stanno andando a ruba quindi non c'è tempo da perdere

Siete alla ricerca di uno smartphone potente e dalle prestazioni elevate, ma non volete spendere un capitale? Abbiamo quello che fa per voi! È il Motorola Edge 30 Fusion, oggi in offerta eccezionale su Amazon con uno sconto assurdo del 22%.

Il cellulare potrà essere vostro a soli 528 euro, quindi con un risparmio di ben 150 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’occasione così conveniente è davvero strepitosa, ma non perdete tempo: i pezzi scontati stanno andando a ruba e ne rimangono davvero pochi a disposizione!

Motorola Edge 30 Fusion: prestazioni elevate ad un prezzo mini

Il Motorola Edge 30 Fusion è lo smartphone perfetto che, grazie alle sue caratteristiche, soddisfa le esigenza di ogni tipologia di utente.

È dotato di uno straordinario display Curved OLED da 6,5″ FullHD che permette di guardare i vostri contenuti preferiti con colori intensi e luminosi. In più ha una frequenza di aggiornamento più rapida così da garantire una visione sempre fluida e veloce. Anche gli scatti saranno impeccabili con la tripla fotocamera da 50 MP dotata di ultra-grandangolo, Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel.

Grazie alla connettività 5G ultraveloce e al processore Qualcomm Snapdragon, le prestazioni sono straordinarie ed è possibile scaricare qualsiasi tipologia di file in modo rapidissimo. La RAM da 8 GB e l’ampia memoria interna da 128 GB permettono al contempo di archiviare tutti i contenuti, anche i più pesanti.

Il dispositivo è dotato di una batteria a lunga durata da 4400 mAh quindi potrete utilizzarlo per l’intera giornata senza preoccupazione. Inoltre, sfruttando la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt, si ottieei oltre il 50% della carica in soli 15 minuti.

Ad oggi il Motorola Edge 30 Fusion è in offerta eccezionale su Amazon con uno sconto assurdo del 22%. Potrete acquistarlo a soli 528 euro, quindi con un risparmio di ben 150 euro sul prezzo di listino. Ne sono rimasti pochissimi a disposizione, fate presto!

