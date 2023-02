ULTIMI PEZZI, poi scade l’offerta: IPHONE 14 PRO MAX CROLLA IL PREZZO A BOMBA, solo oggi!

Sconto mai visto sull'iPhone 14 Pro Max: sta finendo, corri adesso su Amazon!

Hai sempre desiderato di avere un iPhone 14 Pro Max tutto tuo fra le mani? Per poter lavorare ed eseguire ogni operazione che sia per svago o per necessità in comodità e praticità? Noi, abbiamo selezionato proprio per te, l’offerta migliore sul mercato proprio firmata Apple. Un iPhone Pro Max super scontato su Amazon, corri a vederlo!

Che attendi ancora? Hai sentito bene! Solo oggi, c’è un offerta assurda per un iPhone davvero da urlo, con tanto di sconto del 6%. Tutto quello che dovresti fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello, al pagamento finale lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Sconto mai visto sull’iPhone 14 Pro Max: sta finendo, corri adesso su Amazon!

Un iPhone che ti farà impazzire sul serio, nuovo di pacca e di ultimissa generazione. Dal colore oro, perfetto per ogni tipo di occasione anche super elegante.

Questo modello scontato firmato Apple dispone di un display Super Retina XDR da 6,7“, con tanto di funzione ProMotion. Dispone anche della funzione dynamic Island, un modo mai visto per interagire con iPhone, che ti farà impazzire. Possiede anche una fotocamera principale da 48MP, con tanto di risoluzione fino a 4 volte più alta.

Dispone anche della modalità Cinema, in quanto, ora con Dolby Vision potrai goderti film a 4K fino a 30 fps. Per non parlare della modalità azione, che ti permetterà di effettuare riprese super stabili e senza sbalzi. Con tanto di sensore rilevamento incidenti: una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi in quel momento.

Corri, potrebbe anche terminare oggi. Un iPhone davvero super, con tanto di sconto del 6%. Lo stanno cercando tutti adesso, quindi non lasciartelo scappare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.